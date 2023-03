Miguel Lamas: “Tenía ganas de volver a la música popular gallega”

Dice que es un disco muy especial, “el más emocionante hasta la fecha” y elaborado “con mucho cariño y amor”. Sentimientos estos que también profesa por su pasión, la música, y por su tierra, Galicia. El batería fenés Miguel Lamas –instalado desde hace una década en Madrid– retorna a la música tradicional gallega en su nuevo trabajo, el tercero en solitario. Se llama “30”, cifra que coincide con su recién cumplida edad.

“Es un repaso a toda mi carrera estilísticamente hablando, aunque está basado en la música gallega. Son ocho temas basados en “recollidas” tradicionales que además fusiona con música brasileña, ritmos africanos, armonías próximas al jazz y concepto pop.



Canciones

“Estoy muy contento, porque es muy diferente a todo lo que hice hasta ahora. Siempre estuve muy centrado en el jazz fusion y en música que, de algún modo, era menos entendible para el público general. Este disco es más asumible para todo el mundo”, comenta. A diferencia también de sus anteriores discos, en este prácticamente todos los temas son cantados. Xabier Díaz canta en el primer single, “Limiñoa” y Carmen Rey pone voz al segundo, “Aluméame”. Participan también Irene de Lema y Miguel Vázquez, que además se encargarán de interpretar el disco en los directos, que se celebrarán bajo el formato Miguel Lamas & Ardora, en el que se rodeará de sus músicos habituales. Todavía no puede avanzar fechas, “pero seguro que estaremos en la zona próximamente”, apunta.



Entre Ferrol y Santiago pasó el músico la intensa jornada de ayer para promocionar su trabajo, que ya se puede escuchar de forma totalmente gratuita a través de las plataformas digitales –no lo ha publicado en formato físico–. Cumplidos estos compromisos, había que regresar a Madrid, ya que hoy toca trabajar. “Mi vida es así siempre”, dice con una amplia sonrisa.



Y es que al margen de sus proyectos en solitario, Miguel Lamas es continuamente reclamado para la grabación de discos de reconocidos artistas del panorama musical estatal, como Dani Martín, con el que ha realizado una intensa gira; Pablo Alborán, Manuel Carrasco o Maldita Nerea, entre muchos otros. Con este último grupo girará además el próximo verano.



Pandemia

Fue durante el obligado parón de la pandemia cuando Lamas aprovechó para componer y adaptar los temas que dan forma a “30”.



Después “me volví a liar con mucho trabajo” y al terminar la gira con Martín “creí que era el momento ideal para lanzarlo. La música tradicional siempre fue muy importante para mí, desde el principio toqué música folk, y siempre me gustó mucho la música tradicional, así que, en este punto, retornar a esos inicios, me hacía mucha ilusión. Tenía ganas de volver al mundo del folclore. La música popular me encanta, me emociona mucho. Y este disco nace de la necesidad de crear y explorar partiendo de esa base folclórica y fusionándola con toda esa coctelería de músicas diferentes”, explica.