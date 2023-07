Marta Lois: “Sumar é clave, un voto decisivo para ter un goberno progresista no Estado”

La cabeza de lista por A Coruña de Sumar Galicia, Marta Lois, participó ayer en el acto central de la plataforma en Ferrol, acompañada por quienes la siguen: el economista y sindicalista Manuel Lago, Borja San Ramón (secretario general de Podemos) y Malay Sobrín (Ferrol en Común).



Minutos antes de comenzar el encuentro con los simpatizantes en el Torrente, Lois subrayó el carácter obrero y combativo de la ciudad y apeló al voto a unha candidatura que en todo el Estado lidera Yolanda Díaz. “Sumar é clave, é un voto decisivo para ter un goberno progresista”.



A Coruña es una de las circunscripciones en las que están en liza diputados más allá del bipartidismo, por eso Marta Lois (presidenta de Sumar y ex concejala de Compostela Aberta) llama a “mobilizar moitísimo a todos os homes e mulleres da provincia, a todos os galegos e galegas progresistas porque necesitamos os votos e os escanos para un goberno no que teñamos o peso para ser esa cara valente das políticas transformadoras en España”.



Malay Sobrín recordó el pasado ferrolano de Yolanda Díaz; Borja San Ramón marcó estas elecciones como el inicio de un nuevo ciclo político; y Manuel Lago alertó sobre lo que se juega en estos comicios. “Estamos falando do risco de que a barbarie entre no goberno do Estado español”.