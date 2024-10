Una marea verde de más de 4.000 personas sale a la calle para apoyar la lucha contra el cáncer

El Ferrol de las grandes ocasiones, el que sale a la calle para reivindicar una causa, sea de tipo laboral o social, se enfundó este domingo la camiseta verde en la Marcha Contra o Cancro organizada por la Junta Local de la AECC. Más de cuatro mil personas –las inscritas oficialmente y otras muchas que no quisieron dejar de apoyar la lucha contra la enfermedad– recorrieron el centro de la ciudad en una andaina de cinco kilómetros o en las carreras que, distribuidas por edades, se celebraron antes.



La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer celebró este éxito de público, que supone, según aseguró al término de la jornada su presidenta, Isabel Estevan, volver a los niveles de participación prepandemia. “La gente se ha entregado con nosotros de una manera muy especial”, dijo antes de reconocer una cierta “sorpresa por la gran afluencia de gente”. “Ha sido increíble”, añadió, “porque, a pesar de cerrar las inscripciones el viernes, hubo gente que se quiso sumar a la andaina de forma particular para sumarse a esta marea verde”.



Uno de los aspectos que caracterizan la marcha, que ayer cumplió once años, es la heterogeneidad de público, personas de todas las edades “unidas por un mismo objetivo”, apuntó Estevan. También se implicaron representantes municipales, entre ellos el alcalde y miembros del gobierno, pero también de la oposición, e incluso el conselleiro de Sanidade, el ferrolano Antonio Gómez Caamaño. “Agradecemos todos los apoyos", pero siempre con la idea de que se trata de una carrera o andaina “pensada para toda la familia y en la que tiene cabida todo el mundo”.



Desde la Asociación Española Contra el Cáncer se puso de relieve, por encima de todo, lo que significa “para las personas que está en tratamiento activo o que acaban de superar la enfermedad porque para ellas es un reto superar una caminata de cinco kilómetros, y ver cómo lo logran, tanto en la salida como en la meta, es superemocionante”.

Pedro Osorio, el más rápido en la carrera de categoría absoluta

Más de mil personas se decantaron por la carrera. En la categoría absoluta, que debía completar cinco kilómetros, el más rápido de los casi 900 inscritos fue Pedro Osorio, ferrolano del Club de Atletismo de Santiago, con un tiempo de 15:11. Ricardo Negrete (Ferrol Atletismo) y Eloy Breogán Villanueva (Náutico Narón) completaron el podio. En categoría femenina, la más veloz fue Andrea Iglesias (Ría Ferrol-Concepción Arenal), seguida de Helena Peñas (Opa Ferrol Team Running) y Rebeca Soto (Club Atletismo Narón).



Infantiles



Hubo otras cuatro categorías más –todas competitivas salvo la de “pitufos”–. En sub 14 ganaron Samuel Tallón y Carla Rioseco, ambos del Ferrol Atletismo; en sub 12, Lucas González y Valeria Mera, del Atletismo Narón, y en sub 10, Leo Peñas (Atletismo Narón) y Luna Seoane (Ferrol Atletismo).