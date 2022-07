Manuela García Calderón | “Creo que ‘Siesta’ va a tener mucha demanda, pero a partir de ahora hay que planificarlo de forma diferente”

Se dice que la necesidad agudiza el ingenio; una máxima especialmente aplicable a la hora de desarrollar aquellos inventos destinados a facilitar la vida de la gente. Una postura incómoda, un deseo de hacer algo menos engorroso... pueden ser el germen de un proyecto personal que, por pequeño que parezca, puede llevar a cambiar algo tan cotidiano como ir a la playa. Este es el caso de Manuela García, una profesora ferrolana que un día se dijo a sí misma que tendría que haber una forma más práctica de disfrutar de un día de sol que ir de un lado para otro cargada de enseres.

Y así, con esa pequeña idea, nació “Siesta”, un novedoso bolso que incorpora un respaldo para disfrutar de una jornada en la playa sin el quebradero de cabeza que supone cargar con todos los enseres necesarios en una mano y una tumbona en la otra. Así, hablamos con la emprendedora local de este novedoso sistema que ya está despertando el interés de no pocas personas.

¿De dónde surgió la idea de crear esta bolsa con respaldo?

La idea surgió un poco por la necesidad de ir a la playa de una manera un poquito más cómoda y más fácil. Sin tener que llevar una bolsa de playa con cosas y sin tener que llevar una silla. Quería poder llevar todo en un producto solo.

¿Cómo fue el proceso de desarrollo de este producto?

Cuando me surgió esta necesidad yo no tenía muy claro qué es lo que podía hacer, porque no soy diseñadora. Yo tenía muy claro a dónde quería llegar pero no sabía muy bien cómo. Entonces me puse en contacto con un diseñador de A Coruña y de ahí surgió una idea de apoyo. Pero esa idea a mi no me encajaba, porque no era precisamente lo que yo buscaba; era un producto demasiado grande, demasiado complejo y además no tenía bolso. Lo que yo quería, que era ese 2x1, no lo acababa de tener. Entonces me quedé con esa idea inicial y luego seguí yo trabajando sobre ella. Hice varios prototipos y al final desarrollé la versión que tengo ahora y que ya sí es lo que yo quiero, ya es un 2x1: bolsa y apoyo para estar más cómoda en la playa.

¿Cómo se fabrica? ¿Es de producción completamente local?

Es completamente gallego porque yo lo hago aquí. La confección la hace una empresa gallega y luego el montaje lo hago yo. Entonces, todo queda en Galicia.

¿Se encuentra ya a la venta? ¿Cómo ha respondido el público a este novedoso producto?

Bueno, ahora mismo el stock que tenía ya lo he finalizado y estoy gestionando el poder fabricar más. La distribución de “Siesta” es a través de una página web –www.siestabeach.es–. Y la campaña que hemos hecho de testeo de este producto ha funcionado muy bien. Creo que sí va a tener demanda; de momento se han vendido poquitas, sobre 30 o 40 porque era la primera remesa, como un testeo, pero a partir de aquí hay que planificarlo de otra manera.

¿Y qué perspectivas de futuro tiene ahora? ¿Algún otro producto en mente?

En un principio creo que este es un producto que tiene mucho recorrido, que se puede ampliar, pero siempre en torno a la misma idea: ir y estar en la playa de manera más fácil, más simple, menos pesada y más ligera. Algo que tenga relación con ello, que lo pueda complementar.