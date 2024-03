El mal tiempo frustra el mercadillo organizado por los comerciantes de A Magdalena

La borrasca Mónica, que ayer alcanzó su punto álgido en el área de Ferrolterra, frustró buena parte del mercadillo de fin de temporada organizado por el Centro Comercial Abierto A Magdalena. La iniciativa, como explicó el presidente de la entidad, Olegario Álvarez, planteaba la celebración de una serie de talleres para los más pequeños en paralelo a la apertura de tiendas durante la tarde del sábado.



Desafortunadamente, a pesar de que durante la primera mitad del día las condiciones meteorológicas fueron más positivas –con lluvias esporádicas y poco viento–, las previsiones para la tarde llevaron a los profesionales a posponer la iniciativa. La situación, no obstante, deja un regusto agridulce, dado que, si bien no se pudieron celebrar los mencionados talleres, eso no evitó que los vecinos se acercasen a los comercios a disfrutar de las numerosas ofertas de fin de temporada, además de que, como detalló Álvarez, la empresa encargada de las actividades las celebrará el mes que viene.

El azote de la borrasca Mónica comenzó a notarse tras el mediodía | Jorge Meis



“Nosotros abrimos las tiendas e hicimos unos descuentos muy grandes en los artículos de temporada en el interior y sí que se fue vendiendo”, señala el presidente, lamentando que “no se reunieron las condiciones propicias” para sacar la mercancía a la calle y celebrar las actividades. En este sentido, Olegario Álvarez apunta a que la decisión de suspender también los talleres durante la mañana –tanto el de escarapelas como el de regalos del Día del Padre se iban a celebrar de 11.30 a 13.00 y de 18.00 a 19.30 horas– se tomó por seguridad ante la previsión de fuertes vientos –había alerta amarilla–.



En cuanto al balance final de los resultados de la iniciativa, el presidente detalló que no se realizará hasta el lunes, cuando se sondee a todos los comerciantes que abrieron durante la tarde de ayer sábado. “A mí personalmente, aunque no hubo mucha gente, me compensó abrir porque algo fui vendiendo”, afirma.



Por otro lado, el presidente del Centro Comercial Abierto recordó que, a partir de mañana lunes, los establecimientos asociados a la entidad comenzarán a regalar a sus clientes el primer álbum de la Semana Santa Ferrolana. Los cromos, con fotografías de Roberto Marín, se venderán por separado en tiendas y algunos estancos de la ciudad naval