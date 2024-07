Mª José Peniza: “Antes, Ferrol Vello e A Malata eran dúas zonas illadas; agora xa hai unha continuidade”

“A valoración é moi positiva, non só por parte da asociación, senón polos veciños e veciñas que che van trasladando as súas impresións”, señalaba ayer la presidenta de la entidad de vecinos de Ferrol Vello, María José Peniza.



La portavoz vecinal destaca, en primer lugar, “o feito de poder unir A Malata co muelle, que quedabamos illados por aquela beirarrúa tan estreita na que non podía pasar máis que unha persoa. Agora estamos conectados, temos o carril bici, os aparcamentos disuasorios que axudan a paliar un dos principais problemas que temos no barrio, que é a escaseza de estacionamento: non hai garaxes, poucas prazas para alugar e o que prometera o Concello está sen facer aínda”.



En ese sentido, Peniza ve positivo que “poidas ver o mar en Curuxeiras sen os coches diante –en ese tramo pasa el carril bici y la senda peatonal de la otra fase que está en ejecución, por parte de Prosema– e estamos en conversas coa Autoridade Portuaria, que sempre se porta moi ben co barrio, para ver se podemos ter unhas prazas para residentes. Desa maneira poderase aliviar un pouco este problema que temos”.



La presidenta de la AVV señala que la única queja que recibieron fue el rumor sobre la “retirada da verxa artesanal da parte da Ranita e do tanque de tormentas”, pero que finalmente se conserva, aunque en otra zona, en la parte del nuevo aparcamiento norte.



Peniza recuerda que de esta actuación no se beneficiará el barrio, sino “toda a cidadanía, pois é un sitio moi transitado, poderase ir camiñando con seguridade á Malata, cun carril bici...”. Además, la portavoz vecinal añade que cuando se construya el viaducto, también habrá un paso peatonal desde A Malata hasta A Graña. “É un cambio moi interesante”, concluye.