Llegan los Reyes y las jugueterías agotan existencias

Las jugueterías viven estos días el momento de mayor trabajo del año, la temporada alta por excelencia. Tanto los grandes supermercados como las clásicas tiendas como Ali o Din y Don no dan abasto estos días para atender demandas. Si bien es cierto que el personal se prepara para esta época del año, en la que se produce un porcentaje muy elevado de las ventas, siempre resulta complicado atender todas las peticiones.

Iria Martínez, una de las dependientas de Ali Juguetes, explicaba que la campaña para Papá Noel fue muy dura, con momentos en los que se registraron las inevitables colas, y eso pese a que la tienda está abierta de forma ininterrumpida durante doce horas al día. No obstante, advertía de que este año se había incrementado la previsión por parte de los ayudantes de Papá Noel, “lo cierto es que las compras se empezaron a hacer de forma más escalonada ya desde el Black Friday, en general han sido más previsores que otros años”, indica. Tal vez esto sea para evitar quedarse sin el juguete deseado, algo que ocurre todos los años, ya que siempre hay algún “best seller” que no alcanza para cubrir toda la demanda.



Personajes de Disney o series de televisión como la Patrulla Canina o Bluey, entre otros, siempre tienen gran tirón entre las preferencias de los más pequeños. Pero también las marcas clásicas como Playmobil, Lego o Barbie, son un recurso muy socorrido para las familias, “aunque lo que piden los niños va evolucionando hacia todo lo que tenga que ver con los juegos interactivos y consolas también se compran mucho aquellos productos más clásicos que ya estaban en la infancia de los padres”, afirma esta trabajadora de Ali Juguetes.



Éxitos

Los pajes de los Reyes Magos lo van a tener complicado para cumplir con los deseos de algún niño ya que hay productos que se agotaron en tienda muy pronto este año. “Recibimos llamadas a diario preguntando por alguno de estos juguetes de los que no había existencias ya a principios de diciembre, es una pena, pero ni nosotros sabemos a veces si recibiremos más o no, ni de qué cantidad podremos disponer”. Algunos de estos juguetes más vendidos en esta campaña son de la marca Vitech, en concreto, precisa Iria, los prismáticos interactivos de la marca, el diario secreto o la taquilla secreta. Resulta misión casi imposible encontrar cualquiera de estas piezas. Se trata de artículos cuyos precios oscilan entre los 40 y 80 euros.



También ha vuelto a venderse muy bien –fue un éxito el año pasado– la fábrica de lápices y la novedad de este año, la fábrica de subrayadores. También se repite en las cartas de los más pequeños de la casa un juego manual que se ha hecho viral en Tik Tok, Nano craft.



Volviendo al capítulo de las marcas o personajes Disney este año ha regresado con fuerza Lilo & Stich y todo lo que tenga que ver con estos personajes se vende también como la espuma, como indican desde Ali Juguetes.