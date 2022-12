La llegada de dos individuos del espacio desata el pánico entre la ciudadanía ferrolana

Los habitantes de buena parte del casco urbano de Ferrol se despertaron esta mañana con el desgarrador sonido de la sirena de alarma del Arsenal Militar. Al parecer, el sistema de Prevención Antiaérea y Respuesta Virtual Operativa (ParVO) del acuartelamiento castrense había detectado dos objetos de pequeño tamaño aproximándose a gran velocidad al espacio aéreo de la ciudad naval, confundiéndolos con misiles -algo, por otro lado, completamente comprensible en estos tiempos de turbia incertidumbre-.

Afortunadamente, o no, los mencionados elementos flotantes distaban mucho de ser mortíferos proyectiles lanzados por un desconocido enemigo, como pronto pudieron comprobar los vecinos de la zona centro. En cuestión de minutos, los dos objetos comenzaron a sobrevolar el entorno de la casa consistorial, posándose finalmente en un extremo de la plaza de Armas. A este respecto, un viandante que se encontraba frente al Concello en el momento de los hechos aseguró que en un principio “as cousas voadoras” se habían dirigido en dirección al Sánchez Aguilera, pero “debérono pensar dúas veces” al ver el estado del firme.



Seres extraños

Volviendo al aterrizaje, los objetos, como logró captar un intrépido fotógrafo de Diario de Ferrol, eran de forma esférica, como una cápsula, con una ventana redonda en lo que finalmente resultó ser la puerta de las mismas. De su interior, afirmaron testigos presenciales, salieron dos seres que calificaron de “extraños” pero de aspecto humanoide. “Eran dos, un tipo grande y calvo y uno bajito con el pelo de punta y entradas descomunales, que parecía el jefe”, aseguró un vecino de la zona, que no quiere ser identificado por miedo al Nuevo Orden Mundial. “Vestían raro, como con una armadura, y tenían una especie de cola peluda atada a la cintura. Estoy completamente seguro de que venían a por mí, pero como estaba medio escondido no me vieron y se fueron volando”, sentenció en tono enajenado.

Tras la desaparición de los inusuales individuos la Policía Local desplegó un intenso operativo alrededor de los objetos voladores abandonados. De esta forma, la céntrica plaza permaneció cerrada al público buena parte de la mañana hasta que, minutos después del mediodía, técnicos de la Corporación Cápsula, subcontrata de la Xunta para básicamente todo y una de las principales auxiliares del naval, las trasladó al CIS de A Cabana, donde alguien se sacará alguna foto con ellas tarde o temprano.



Respuesta de la corporación

Mientras en la plaza se lidiaba con la miríada de curiosos que se agolpaban contra las vallas para ver las pequeñas naves espaciales, en el Concello se celebró una sesión de urgencia de la Xunta de Portavoces para dar una respuesta conjunta a tal inusitada situación. Y, por primera vez en dos períodos geológicos y medio, la totalidad de la corporación llegó a la conclusión unánime de que ambos seres habían venido a conquistar la Tierra y que la única respuesta posible era su destrucción. De esta forma, el alcalde, Ángel Mato, haciendo uso de su poder absoluto, convocó a los guerreros más fuertes de cada grupo municipal para participar en una batalla como jamás se había visto.

De esta forma, tras una breve deliberación, las formaciones locales presentaron a sus campeones: por parte del gobierno ferrolano, el edil de Cultura y Deportes y discípulo de Mr. Satán, Antonio Golpe -el propio Mato se ofreció voluntario, pero desistió al saber que de ser derrotado desaparecerías las bolas del Dragón-; por su parte, BNG y Ferrol en Común decidieron que serían sus portavoces, Iván Rivas y Jorge Suárez, respectivamente, al ser los alumnos más aventajados del Mestre Mutenroi y socios del Xabarín Club desde el primer día. Finalmente, el Partido Popular de Ferrol enviará a su guerrero más brutal, Alejandro Padilla, autoproclamado heredero del Puño de la Estrella del Norte y azote de las cunetas de la zona rural. Por último, la Delegación de la Xunta en Ferrol anunció que Martina Aneiros también acudirá al combate, eso sí, tras asistir previamente a media docena de eventos en un período de tiempo sorprendentemente corto.

Y con esto se cierra el equipo de los defensores de la Tierra. Las malas lenguas dicen que la Diputación también mandaría a su propio guerrero, pero que este se quedó protegiendo As Pontes, así que ‘eche o que hai’. En cualquier caso, las autoridades han determinado que el combate será exactamente dentro de tres días, siete horas y doce minutos en el aparcamiento de Onda por su idoneidad. Aquellos que quieran acudir al evento, cosa que desde el Concello se desaconseja, tendrán a su disposición autobuses gratuitos de Arriva a partir de las 12.00 en el aparcamiento de la sala West conducidos por gente totalmente ajena a la compañía.