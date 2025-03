Llega al Campus otra edición del Hackathon Navantia Next Pioneers

Un total de 45 estudiantes de Enxeñería de la Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI) y de la Escola Politécnica de Enxenaría de Ferrol (EPEF) –junto con cinco ingenieros junior de Navantia– se enfrentarán a una gran carrera contrarreloj durante la jornada de mañana.



A las 14.30 horas comenzará a descontar el cronómetro. Desde ese punto, 24 horas tendrán que ser suficientes para encontrar solución al problema presentado por la empresa naval.



El evento, en el que participan estudiantes de diferentes especialidades impartidas en las dos escuelas anteriormente mencionadas, “preséntase como unha oportunidade única para innovar, crear, aprender, colaborar e demostrar talento”, exponen desde la entidad educativa. Y es que las aulas se convertirán, tal y como aseguran desde la dirección de la convocatoria, un “espazo no que experimentar coa transformación dixital e as SmartTech”.



El alumnado no se enfrentará en solitario a este gran reto, sino que contará con el apoyo de profesionales del sector naval y de la ingeniería para llegar a la solución del reto propuesto.



Los participantes estarán organizados en pequeños grupos multidisciplinares que presentarán sus conclusiones ante un jurado compuesto por personas expertas y profesionales de la industria que valorarán, entre otros, “o grao de adecuación e impacto da solución do problema, o grao de creatividade e innovación da idea, a súa viabilidade tanto técnica como económica, así como a calidade e a claridade da súa exposición”, avanzan.



El galardón, en esta ocasión, será en forma de aprendizaje, pues aquellos que se alcen con la victoria de este certamen, obtendrán una beca de formación de un año de duración en Navantia Ría de Ferrol.



Jornadas sobre IA



En otro orden de cosas, el salón Concepción Arenal del Campus Industrial acogerá entre mañana y el viernes dos jornadas dedicadas a la Inteligencia Artificial.



Bajo el título “Artificial Intelligence: Analysis of Rationality and Ethical Reflections”, se darán cita en las instalaciones ferrolanas un total de siete ponentes de renombre internacional en la trigésima edición de la Conference on Contemporary Philosophy and Methodology of Science.



Desde la organización destacan que esta es una oportunidad “única” para poder disfrutar de algunos de los participantes, que pisan por primera vez la urbe naval. Entre la plantilla de ponentes se encuentran el profesor del Rensselaer Polytechnic Institute, Ron Sun; el docente de la Frankfurt School of Finance and Management, Gregory Wheeler; el director del Institute for Ethics in Artificial Inteligence de Munich, Christopher Lütge o la docente de la University of West London, Paula Boddington.