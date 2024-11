LGZ, el músico ferrolano de las 250.000 visualizaciones

Los asiduos del West o del pabellón de A Malata cuando juega el Baxi habrán escuchado ya alguna vez un tema que se presentó hace más de cuatro años, en plena pandemia, se titula “Rolex” y está firmado por dos jóvenes –entonces tenían 14 y 16 años– de Ferrol, Lucas González, LGZ, y Xiao Ces. A partir de ahí, ambos, juntos o por separado, han ido haciendo su propio camino en el mundo de la música reguetón o trap, según se mire, y con un éxito notable atendiendo al número de visualizaciones y escuchas.



La última entrega de LGZ no es diferente, como prueban estos medidores. “Me perdí en Madrid” se presentó, videoclip incluido, a comienzos de mes y ya va por 20.000 visitas (14.000 en Spotify y 6.000 en Youtube). “Está funcionando muy bien”, reconoce Lucas, que explica que el tema estaba escrito desde hace un año y que está basado en hechos reales, con él como protagonista. “Mis amigos me animaron a subirla”, añade, “y durante todo este tiempo he estado planeando el vídeo”, un clip grabado por el cámara Ciervo y con Juan Batista en la producción musical. Es decir, una creación que se mueve ya en el terreno del profesionalismo.



“Me perdí en Madrid” es un hito más en la trayectoria de LGZ, un joven de 18 años que lleva toda la vida vinculado a las artes escénicas, en sus diferentes formas. “Escribir música, gracias al baile, siempre estuvo muy presente”, relata, “porque son mundos conectados. Empecé con las batallas de gallos, con el rap, con todo ese género urbano”.



Fue “Rolex”, apunta, el tema “que nos dio a conocer a Xiao y a mí, y el que me llevó a tomarlo en serio porque funcionó muy bien. Nunca pensamos que pudiera llegar a eso, de pasar de escribir para mí o para un círculo pequeño a sonar en las discotecas de Ferrol e incluso en la Pelícano de A Coruña”. A modo de anécdota, LGZ cuenta que “fue un bombazo, pero tenía 14 años: ¡la música sonaba en las discotecas y yo no podía vivirlo!”.



Inspiración

LGZ tiene en estos momentos dos temas prácticamente listos, también con sus videoclips, que irá dosificando mientras disfruta del éxito de “Me perdí en Madrid”, una canción que, como tantas veces en el mundo de la música, surge del desamor. “En realidad empecé a escribir para una chica de la que estaba enamorado”, afirma, “pero a medida que pasa el tiempo incorporas otras cosas y recibes influencias de los artistas que escuchas en cada momento y de lo que pasa en la vida: la música que escucho ahora no es la misma que hace cinco años y las letras que hago también son distintas. Es un estado de ánimo y, dependiendo de este, lo enfoco de una manera u otra”.



Y algo tiene que tener la música de LGZ cuando artistas de diferentes puntos de España han reaccionado a su último tema. Los números no engañan y, aunque no siempre es así, normalmente son consecuencia de un trabajo bien hecho que remueve a quien lo recibe.