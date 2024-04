O Laboratorio de Análise Estrutural do Citeni supera as limitacións do Eurocódigo

O investigador Manuel López e o equipo do Laboratorio de Análise Estrutural –LAE– do Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, con sede no Campus Industrial da UDC, acadaron un fito importante coa publicación en “Engineering Structures” dunha ecuación innovadora que amplía o alcance do Eurocódigo para o cálculo da rixidez en unións semirríxidas de estruturas de aceiro, mediante unha metodoloxía que combina ensaios experimentais, modelos avanzados de elementos finitos e modelos mecánicos.



Na actualidade, o campo da enxeñaría estrutural benefíciase enormemente do uso do método dos elementos finitos –FEM, seguindo as siglas en inglés–, unha técnica de análise numérica que permite simular o comportamento de estruturas baixo diferentes condicións de carga e xeometrías.



Grazas ao cálculo e á análise mediante o FEM, redúcese a necesidade de realizar ensaios con prototipos, minórase o tempo de desenvolvemento de proxectos e conséguese unha análise estrutural máis detallada e precisa.