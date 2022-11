Juanma Romero: “En España se emprende cada vez más, pero se comete el error habitual de no aplicar el sentido común”

La Asociación de Empresarios de Ferrolterra (AEF) junto con el Concello ferrolano han organizado este martes un taller y una conferencia a cargo del periodista de TVE Juanma Romero, que dirige y presenta desde hace una década el programa “Emprende”. Para anotarse en la actividad (tanto en el taller como en la conferencia), que lleva por título “Emprender desde Ferrol para el mundo es posible”, hay que contactar en el teléfono 981 333 305 o bien a través de la página web de la AEF.



Sobre emprendimiento, la acción programada para el martes y su programa hablamos con Juanma Romero, quien agradece a diario a través de sus redes y su página web “a las más de 10.000 pymes que me han abierto sus puertas y sus corazones en este tiempo. Y es que España está llena, en todos sus rincones, de personas fabulosas, talentosas, valientes, ingeniosas, geniales, trabajadoras y muy humanas”, características que le deben ser propias a los emprendedores, con los que trabaja a diario.

¿Diría usted que con la que está cayendo es momento de emprender?

Siempre lo es y en crisis más, ya que hay que buscar cosas nuevas para superar esos malos momentos.



¿Lo fue la pandemia?

Claro, de ahí mi respuesta anterior. Con la maldita pandemia ha habido mucha gente que su negocio iba regular o tirando a mal y se han dado cuenta que la venta online les ha salvado la vida y muchos han mejorado en facturación pero también a la hora de crear empleo, que es lo más interesante.

¿Diría que la venta online es la solución al cierre de tiendas?

En ocasiones hay negocios que empiezan a asumir lo de la venta online con temor y acaba siendo una línea de negocio casi tan importante como la tradicional. No hay que tener ningún miedo.

¿Qué debe tener presente alguien que va a montar un negocio?

Lo primero tener claro el tipo de negocio, ya que no es lo mismo un negocio online o uno que no lo es. La inversión en el primero es muy reducida, no es lo mismo vender un producto que tú manufacturas y que necesitas un lugar físico para el entramado, que vender de forma digital. Así que es importante tener en cuenta los costes, también asesorarse, estar bien informado, ya que muchas veces tenemos ideas maravillosas pero no siempre salen. Todos, también yo, nos hemos equivocado; para que eso no pase hay que analizar bien la situación y asesorarse. La comunicación también es fundamental.

¿A qué se refiere?

Si tú no sabes comunicar lo que tienes, dar a conocer tu producto, no nos vale para nada. Eso es parte de lo que hablaremos el martes en Ferrol. Quienes se embarcan en un proyecto tienen que saber que no tiene mérito salir en la prensa local, lo que hay que conseguir es salir fuera, que se hagan eco fuera.

¿En qué va a consistir el acto programado por la AEF?

Pues como decía, intentaré dar unas pautas para saber llegar a los medios sin que cueste dinero. Porque claro, los medios tenéis que sacar publicidad pero yo busco que el emprendedor sepa vender su producto sin pagar por ello, resultando atractivo para los medios. Hay que regionalizar la información para que interese a los de Galicia, pero también a los de Asturias o los de Castilla León, y que tengan presente que lo importante no es lo que ellos quieren decir, sino lo que le pueda gustar al periodista en cuestión, hay que saber vender.. Te comento un ejemplo. Hace unas semanas una ONG nos informó de su labor, llevando música a los hospitales. Se trata de algo muy bonito, meritorio y de agradecer, pero que no resultaba nada atractivo para nuestro programa sobre economía y emprendimiento. Sin embargo, cuando nos dijeron que esa acción había contribuido a generar 400 empleos en Valencia, ahí sí surgió nuestro interés; ya teníamos reportaje. Pues eso, hay que saber vender la idea al que la va a escribir o contar.

¿Cree que es España un país de emprendedores?

En España cada vez se va emprendiendo más. Luis Oliván, el realizador y subdirector del programa, y yo, recorremos todo el país conociendo proyectos y casi siempre se repite la misma historia. Se emprende mucho sin aplicar el sentido común. En numerosas ocasiones uno emprende, por ejemplo, pone un bar, no tiene clientes y debe cerrar después de haber invertido todo lo que tenía. Y es que a menudo no se tiene en cuenta que, siguiendo con el negocio del bar, el trabajo no es de 9 a 3, suele ser para todo el día, y cuando uno emprende lo hace también toda la familia,. Afecta a todo el círculo. Cuando no se tiene en cuenta esto, vienen los fracasos. Y otro matiz importante: no todo el mundo vale para emprender, ni tiene que hacerlo tampoco. Hace unos años parecía que todos debíamos emprender, de lo contrario uno era un fracasado. Pues no. Tiene que seguir habiendo médicos, profesores o policías que no emprenden en su día a día. Pueden hacerlo por otro lado, claro, pero no todo es emprender. Hay otras vías.

¿Qué hay detrás de un programa como “Emprende”?

Mucho trabajo y ganas. En abril hará diez años que estamos en antena. Lo sacamos adelante tres personas y la gente nos contacta para dar a conocer su proyecto. Lamentablemente, muchas veces tienes que decir que no y es lo más duro. Algunos emprendedores creen que con salir en la tele lo tienen todo hecho y esto no es así. Lo importante es llegar a su público, a quien les va a contratar sus servicios, no a uno que está en la otra punta de España. El lunes, por ejemplo, cuando llegue a Ferrol haré una asesoría con un emprendedor para ayudarle a hacer visible un libro que acaba de publicar. Al hilo de esto, comentar que a través de la página web haztevisible.es envío cada día, de lunes a viernes a las 08.15 horas, unos 3.000 emails diarios a gente que se ha inscrito en este servicio sin coste en el que ofrezco técnicas, herramientas y trucos para tener visibilidad en los medios.