Juan Carlos Prada asume o mando da Forza de Acción Marítima en Ferrol

O capitán de fragata Juan Carlos Prada Pardal, natural de San Fernando (Cádiz), é o novo Comandante do Mando das Unidades da Forza de Acción Marítima en Ferrol (Comarfer) e tamén Comandante Naval da cidade e da Coruña. Substitúe ao capitán de fragata José Manuel Faraldo Sordo, que deixa o posto tras dous anos marcados polo retorno á normalidade despois da pandemia nos que se continuou coas tarefas de protección do patrimonio arqueolóxico mergullado, a instrución do alumnado de Ferrol e de Marín e a cooperación nas campañas pesqueiras.



O acto de relevo levouse a cabo no mar, a bordo do patrulleiro “Atalaya”, e estivo intervido polo Almirante de Acción Marítima (Almart), vicealmirante Alfonso Delgado Moreno.



O novo Comarfer estivo destinado nas fragatas “Álvaro de Bazán” e “Almirante Juan de Borbón”, no portaavións “Príncipe de Asturias”, o buque-escola “Juan Sebastián Elcano” e no buque de investigación oceanográfica “Hespérides”. Foi segundo comandante do “Contramaestre Casado” e comandante do patrulleiro de altura “Infanta Cristina”, ademais de xefe de operacións da 31 Escuadrilla de Escoltas. Participou en varias operacións internacionais, incluíndo o Despregue Africano, a operación Atalanta ou os grupos permanentes da OTAN, así como a primeira campaña ártica no “Hespérides”.



En terra, tras facer o Curso de Estado Maior, estivo destinado na Sección de Plans do Mando de Operacións e no gabinete da Presidencia do Goberno, como segundo xefe da Unidade de Análise do Departamento de Seguridade Nacional.