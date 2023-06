José Manue Rey | “Un pleno a las once de la noche es muy mal ejemplo de conciliación”

Lleva una semana como alcalde y, además de nombrar a sus ediles con sus correspondientes áreas, ha cumplido ya una de sus promesas: abrir el Palacio Municipal a la ciudadanía. Ya ha realizado también su primera visita institucional al país vecino, Portugal, para recibir un premio de la ciudad hermanada Vila do Conde.

Una semana después de la toma de posesión, ¿qué destacaría de lo que ha podido llevar a cabo en este tiempo?

Aunque parece una cosa obvia, poder tener gobierno desde el primer día marca ya una diferencia con lo que ha sucedido en los pasados años, no por demérito de los anteriores responsables, sino por lo que he dicho de que si los ferrolanos eran quienes eligiesen al alcalde, eso nos permitiría que el nombramiento no fuera un pacto de despachos sino hacerlo de inmediato, como la primera piedra sobre la que se edifica la reorganización municipal. La segunda fue cumplir otro compromiso, abrir el Ayuntamiento a los vecinos, que significa transmitir que el Concello es la casa de los ferrolanos y que nosotros contamos con ellos. También desde el domingo he visitado a los trabajadores y funcionarios públicos que son otra pata del funcionamiento. Toda esta semana están permitiéndonos iniciar y desplegar todas las posibilidades que tiene el gobierno para conseguir que en los primeros meses se pueda completar esa reorganización de la que se habla desde hace años pero que nosotros queremos hacer en meses.

Ha comenzado a recorrer las instalaciones municipales ¿Se ha llevado alguna sorpresa?

Vemos que hay poco personal en algunos servicios esenciales, Tendremos que tomar las primeras medidas antes de que acabe este año, pero todas esas medidas de merma no se pueden solucionar en meses ni siquiera todas en cuatro años. Por lo tanto, hay que completarlo con otras de simplificación. Yo creo en la buena administración, es un principio del funcionamiento y vamos a aplicarlo también. El estado de las instalaciones municipales también es destacable. Yo visité cuatro el domingo y en las cuatro había goteras. Tiene que haber un plan de mantenimiento de instalaciones. Ahora estamos atendiendo emergencias y yo aspiro a que lo urgente no sustituya a lo importante.

Lo importante es la calle, Santiago –Xunta– y Madrid –Gobierno–, y para eso necesito un gobierno completo. Para eso tengo a concejales a los que he dado plena competencia. Es una novedad, hasta ahora dependían del alcalde o de otros miembros del gobierno y ahora, solo a efectos de coordinación, hay un único teniente alcalde.

¿En qué se traduce esa simplificación de la que habla?

Unir procedimientos, exigir menos documentación y menos trámites y utilizar toda las normas de simplificación administrativa que se han aprobado por el Estado y por la Xunta de Galicia en los últimos años y que no se han trasladado al funcionamiento interno del Ayuntamiento. El reglamento orgánico del Concello está obsoleto. El gran cambio en la administración es de 2015 y nosotros, con una normativa de 1986.

Ya hubo primera junta de portavoces, primera junta de gobierno, ¿qué se llevará al primer pleno?

Se llama pleno de organización, por lo que tomaremos medidas de carácter organizativo: creación de comisiones, representación en organismos externos, áreas, retribuciones de la corporación, personal de gabinete y delegaciones en la junta de gobierno.

En el primer pleno del anterior mandato hubo diferencias sobre las dedicaciones para cada grupo. ¿Están consensuadas?

En la junta de portavoces del lunes trataremos de consensuar una propuesta. Defiendo la proporcionalidad, para garantizar que todos los concejales puedan ejercer la representación pública.

¿Habrá cambios en materia retributiva?

El dinero no es el motivo por el que nos dedicamos a la función pública.

Todos sabemos, más allá de lo que la gente suele pensar, que lo que obliga ser representante público más bien es a renuncias. Por lo tanto, ni ha sido una prioridad para mí ni para las personas que me acompañan en el gobierno municipal, a las que ya les he explicado antes de que dieran el paso cómo está esto. Eso sí, hay que compatibilizarlo con la dignidad que tienen que tener los cargos publicos.



¿Ya está trabajando en los nuevos presupuestos?

Son un instrumento esencial para que las propuestas y promesas puedan ser una realidad. Ya estamos desde el lunes trabajando en los de 2023. Reitero mi compromiso de los 100 primeros días. Si hay algún problema lo diré pero hay que recobrar la confianza en la palabra de los representantes públicos, no alargar los temas eternamente.

Y los plenos, ¿seguirán siendo eternos?

No se pueden convertir en plenos interminables. No es eficaz estar horas para extraer las posiciones de cada uno de los grupos. Además, estamos en el sigo XXI, el siglo de la igualdad, de la conciliación y de la corresponsabilidad y damos un muy mal ejemplo de conciliación personal y familiar con un pleno a las once la noche. Eso no lo soporta ningún manual de buenas prácticas de esta materia. Espero que podamos llegar a un acuerdo en eso, depende de todos. La garantía más importante es que se acuerden cosas en beneficio de Ferrol y de los ferrolanos, porque si perdemos ese rumbo, los árboles no nos dejarán ver el bosque.

Las vacaciones del personal municipal habrá que suplirlas con un mayor trabajo por parte del gobierno

Comienza el mandato en pleno período estival. ¿Cómo influyen las vacaciones al funcionamiento administrativo y a las obras de a ciudad en marcha?

Todavía hay menos plantilla, reducciones de horarios, etc. que tendremos que suplir con un mayor trabajo por parte del gobierno, inmersos en esas propuestas para los 100 primeros días.

La concejala de Urbanismo tiene instrucciones para que hagamos cumplir los plazos de las actuaciones en marcha. En cuanto a las obras, respetamos el pasado y trabajamos para el presente y sobre todo para el futuro. Lo importante es que se cumplan los plazos porque esas actuaciones (calles de la Iglesia y San Francisco) ocasionan perjuicios a los vecinos, al comercio, a la hostelería y a la circulación en el corazón de la ciudad, por eso lo importante es exigir agilidad.

¿Cómo afectará la convocatoria de elecciones generales?

Creo que es una irresponsabilidad llamar a los españoles a votar el 23 de julio pero espero que se convierta en una oportunidad. Hay datos del comportamiento de España con Ferrol que demuestran que necesitamos un nuevo presidente de España que haga realidad dos propuestas que, además, compartimos todos: transformación del astillero que lleva cinco años en un cajón; y el tren que une Ferrol y A Coruña, que nos conecte con la alta velocidad.

No ha habido ni una primera piedra del astillero y ni una traviesa del ferrocarril en cinco años. Por eso espero, de verdad, esa oportunidad de cambio.



Del Opa Ferrol de la campaña a una concejalía Marca Ferrol. ¿Qué abordará?

Hay que superar el permanente mensaje negativo de que de Ferrol solo se habla mal.

Tenemos que saber transmitir que es una ciudad extraordinaria para vivir y también para trabajar. Debemos potenciar todo esto, tenerlo como tema estratégico y permanente porque es necesario combatir el pesimismo y esos inputs que nos llevan a eso.