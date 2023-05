Jorge Salgado | “Es muy difícil poder encontrar en Galicia lo que he conseguido en Noruega como investigador”

Ha podido constatar que realizar una tesis doctoral conlleva emplear “todos tus conocimientos” pero también hay otro tipo de implicación a nivel emocional “que acaba siendo inevitable”. Por ello, para el cedeirés Jorge Salgado Beceiro el premio de la Cátedra Hijos de Rivera-UDC a la mejor tesis en desarrollo sostenible supone también “el reconocimiento al mérito de todas esas personas que me rodearon durante estos tres años, sin las cuales no hubiera sido posible haber llegado hasta aquí”.



Desde hace algo más de un año, este químico al que el interés y curiosidad por la ciencia le viene desde muy pequeño –al igual que su vínculo con la música– vive en Trondheim (Noruega), donde continúa su trayectoria profesional en la reconocida organización Sintef.

¿Qué aborda en su tesis doctoral “Materiales híbridos orgánicos-inorgánicos con trasnsiciones de fase para enfriamiento en estado sólido y almacenamiento de energía térmica solar”?

Mi tesis doctoral se centra en el estudio de nuevos materiales que puedan ser empleados en refrigeración y almacenamiento de energía térmica. Uno de los aspectos principales es la relevancia de la investigación. Actualmente, la mayor parte de energía consumida a nivel global se emplea en procesos de calentamiento y enfriamiento, usando para ello tecnologías basadas en combustibles fósiles. En este contexto, es de vital importancia encontrar sistemas que permitan continuar la actividad energética de una forma ecológica y sostenible. En esta tesis se han estudiado una gran cantidad de nuevos compuestos para tal finalidad; analizando no solo su síntesis sino su funcionamiento en diferentes condiciones para tratar de entender todo su potencial uso.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?

Me gustaría destacar que el mapeado de materiales y técnicas empleadas en esta tesis es muy amplio, por lo que la contribución científica también lo es, no solo con los “buenos” resultados, sino también con todos aquellos obtenidos de sistemas que podrían funcionar y no lo hacen. En eso se basa la investigación: hacer un buen barrido de posibles soluciones, obteniendo buenos resultados y no tan buenos. Un ejemplo es que en esta tesis solo se reportan cuatro nuevos materiales con un alto potencial de un total de casi cincuenta candidatos, cuya mayoría no presentaba resultados relevantes.



¿Qué puede aportar, desde su punto de vista, este proyecto a la sociedad?

En esta tesis se proponen diversos materiales con gran potencial para ser usados en refrigeración y almacenamiento de energía térmica. Estos materiales ofrecen una gran reversibilidad generando frío o almacenando calor a la par que un bajo impacto al medio ambiente. Por lo que, de continuar estudiando estos sistemas, se podrían (en un futuro cercano) llegar a utilizar como sistemas de refrigeración o almacenamiento de energía térmica de forma sostenible y ecológica.

¿Cómo valora que una empresa como Hijos de Rivera apueste, junto a la UDC, por reconocer este tipo de investigaciones?

En la transición energética que la sociedad está viviendo, creo que es de gran importancia que la industria apueste por el desarrollo sostenible. Las investigaciones científicas básicas son los cimientos del avance tecnológico, por lo que invertir en ello supone apostar seguro por un futuro con sistemas ecológicos y sostenibles.

Ha desarrollado su investigación en el reconocido equipo UDCSolidos del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña. ¿Qué le ha aportado esta etapa?

Trabajar en UDCSolidos ha sido una gran experiencia tanto a nivel académico como personal. Empezando por mis directores, Manolo y Socorro, a quien les debo tanto por guiarme desde ser un “post-adolescente” recién entrado en Química en la UDC hasta ser un “casi” adulto doctor saliendo de la misma Universidad. Hay también muchos compañeros del CICA (buena parte de ellos se convirtieron en grandes amigos) que son un importante apoyo durante toda la tesis. Pero volviendo al grupo, uno de los aspectos que me gustaría destacar es la adaptabilidad para hacer investigación de alta calidad con los medios de los que se dispone.

Desde hace algo más de un año reside en Noruega, donde trabaja en Sintef, una de las mayores organizaciones independientes de investigación europeas. ¿Qué proyectos desarrolla allí?

Mi investigación se centra en sistemas de almacenamiento de energía térmica. Trabajo en diferentes proyectos que abarcan diferentes aspectos de esta tecnología: algunos en el desarrollo de materiales, otros en su implementación en dispositivos y trabajamos también en el control de sistemas energéticos. Mi trabajo consiste en ser la conexión de la investigación básica con la aplicación final.

¿Se ha adaptado bien el país nórdico? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del país?

Yo diría que sí (aunque tengo que mejorar algo más el nivel de noruego). Uno de los cambios más grandes ha sido la diferencia de luz a lo largo del año. Tener luz solar durante todo el verano y solo un par de horas en invierno afecta mucho al día a día. Pero con buena organización, es posible disfrutar de todas las estaciones. Es importante hacer ejercicio todos los días, aunque sólo sea pasear al perro o ir a trabar en bicicleta (llueva, nieve o granice, que aquí es lo que predomina todo el año). La cultura laboral de Noruega ayuda mucho. Tener una buena conciliación entre el trabajo y la vida personal es un aspecto a destacar de Noruega; y precisamente eso es algo que contribuye a que sea un país muy eficiente en cuanto a la producción laboral.

¿Echa mucho de menos su tierra?

Hay mucha morriña, sí, y es algo que siempre se siente, no importa la distancia o el tiempo lejos de Cedeira y de Galicia. Tener a mis padres, mi hermano, el resto de mi familia y amigos en España es el mayor sacrificio por estar aquí. En este viaje me ha acompañado mi perro, Lindt; es un gran apoyo y traerlo ha sido como traer parte de mi hogar en Galicia hasta Noruega.

Jorge Salgado con su perro Lindt, que lo acompaña en su etapa en el país nórdico

¿Le gustaría poder regresar a Galicia? ¿Cómo se presenta aquí el panorama para investigadores como usted?

Me encantaría regresar, pero no tengo claro cuándo y cómo. He empezado a construir mi vida aquí y es muy difícil poder tener lo que he conseguido en Noruega en Galicia. Hay muy pocas opciones laborales en investigación que te permitan tener un salario acorde a tu formación y que con ello puedas también tener una vida estable (teniendo en cuenta el incremento del coste de la vida, vivienda, transporte, etc.).

Entre los agradecimientos de la tesis, alude a todos sus amigos, especialmente “a los que tenemos Cedeira como aquello que nos une”. ¿Qué supone Cedeira para usted?

Cedeira, como concepto, diría que va más allá de la localidad. Es el lugar en el que crecí y en el que nació mi amor por muchas cosas. Es a lo que asocio mi familia y amigos, aunque nos reunamos en otro lugar. Cedeira es el oasis en el que, aunque no viva allí, me escapo en mi imaginación cuando quiero pasar un buen rato recordando. Me llena de felicidad ser de Cedeira; es algo de lo que me gusta presumir estando en Noruega. La riqueza natural y cultural que allí tenemos creo que son muy difíciles de encontrar. Cedeira siempre será mi hogar, esté cerca de ella o no.