Jorge Quindimil: “Este título podría convertir a Ferrol en un referente de la internacionalización de Galicia”

Coordinador del Grado de Relaciones Internacionales





El Campus Industrial de Ferrol incorpora el próximo curso una nueva titulación a su oferta académica. Se trata del Grado en Relaciones Internacionales, un programa interuniversitario entre la Universidade da Coruña y la de Vigo con 22 vacantes en el campus de Ourense y 23 en Ferrol. Aquí será impartido en la Facultad de Humanidades e Documentación, en sustitución del ya extinto de Humanidades. El profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UDC, Jorge Quindimil, es el coordinador del título.





¿Qué aspectos destacaría del nuevo grado en Relaciones Internacionales?

Es un título largamente esperado; es el primero y único que tenemos de esta naturaleza en Galicia e incluso en todo el Noroeste, con lo cual las expectativas que hay son muy altas. No va a haber otro similar en el Sistema Universitario Gallego y lo más cerca que se encuentra en el sistema español es en Salamanca. Está suscitando interés tanto en el potencial alumnado, porque nos llegan consultas tanto a la universidad de Vigo como a nosotros todas las semanas, y también en cuanto a los sectores, tanto del ámbito público como privado, que potencialmente se podrían beneficiar de los estudiantes que se formen en esta titulación.





¿Qué tipo de formación recibirá el alumnado que curse este nuevo grado?

El grado cuenta con una dimensión multidisciplinar y transversal, de tal modo que los alumnos van a recibir formación de materias que va a impartir profesorado de una docena de departamentos de la UDC y también de la Universidad de Vigo para que puedan tener una formación en humanidades, en derecho internacional, economía, antropología, sociología, informática, etc, para que puedan tener esa formación que requiere la sociedad internacional actual, es lógicamente una formación transversal. Eso durante los dos primeros cursos, porque durante los dos siguientes, tercero y cuarto, van a poder especializarse, van a poder optar por una especialización en Ferrol que será de Cooperación Internacional para el Desarrollo y, en Ourense, en Gestión de Proyectos y Negocios Internacionales.





¿Qué salidas profesionales se contemplan para estos titulados?

Con esta formación, los alumnos van a poder dedicarse a ámbitos de naturaleza internacional, pero esto no quiere decir necesariamente que tengan que irse al extranjero, porque un internacionalista puede trabajar también en Galicia y en España y no necesariamente en el extranjero; eso va a depender también del perfil del estudiante. Puede haber estudiantes que trabajen en administraciones públicas españolas y entidades públicas de otra naturaleza que, por ejemplo, tengan acción internacional o de cooperación internacional, pero también en empresas que por ejemplo quieren llevar a cabo acciones de internacionalización o de exportación y no necesariamente en grandes empresas como Inditex, Gadisa o Abanca, si no también en otras más pequeñas, como puede ser el caso de pequeñas bodegas que tienen una producción más o menos modesta pero a lo mejor el 80 o 90% de su producto va al extranjero. Y luego está el perfil propiamente internacional de aquellas personas que quieren dedicarse al cuerpo diplomático, a trabajar en una multinacional en el extranjero, a una organización internacional o una organización internacional no gubernamental.





¿Por qué consideran que es necesario este grado en la oferta del Sistema Universitario Gallego?

La necesidad de este grado, sobre todo para los que somos internacionalistas es evidente, porque en un mundo como el actual, y lo estamos viendo por múltiples razones (tema de la inflación, crisis económica, de la crisis energética, de la guerra de Ucrania...) vivimos en sociedades absolutamente internacionalizadas, interdependientes e interconectadas. Es muy difícil ahora que pueda haber una actividad pública o privada que no tenga ningún componente internacional y esto es especialmente importante además en una comunidad autónoma como Galicia, periférica, que tiene distintas brechas relacionadas con infraestructuras y comunicaciones pero que al mismo tiempo tiene empresas de una vocación internacional muy grande.





¿Tiene alguna singularidad este título con respecto a los que ya se ofrecen en otras universidades del territorio español?

Este, a diferencia de otros títulos similares que hay en España, tiene un plan de estudios que ha hecho especial hincapié en las nuevas tecnologías. Tiene varias asignaturas que están volcadas en la comunicación, en las nuevas tecnologías, en la informática y todo ello aplicado a las relaciones internacionales.





¿Qué puede aportar, a su juicio, este nuevo grado al Campus de Ferrol?

Yo diría que esta nueva titulación, si todo sale bien, podría tener el potencial para convertir a Ferrol en una de las ciudades de referencia en Galicia porque es cierto que es un campus periférico y este título podría convertir a la ciudad en un referente de la internacionalización de Galicia. Estoy pensando, por ejemplo, en que puedan venir periódicamente por Ferrol grandes personalidades o especialistas en relaciones internacionales, y si todo va bien, a lo mejor alguna persona importante de alguna importante organización internacional estará aquí para inaugurar el curso, y eso va hacer que periódicamente pasen por la ciudad naval y no por otras personalidades del mundo de las relaciones internacionales que son muy importantes.