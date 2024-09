Jesús Martínez: “Hay que hacer un esfuerzo para conseguir llegar al residuo cero”

Jesús Martínez, director comercial de Greene, estará mañana martes en Ferrol para hablar sobre la iniciativa que comparte con Recinor en el polígono de As Somozas.

¿Qué tipo de residuos se van a tratar en As Somozas?

El objetivo es estudiar y buscar una segunda vida al residuo que ya no tiene una utilidad, que actualmente tiene como destino su deposición en vertedero o algún proceso de eliminación por incineración. En el caso de los residuos de As Somozas, son los de fracción rechazo del sector industrial, que tienen una combinación de diversos tipos de plásticos que ya no se pueden utilizar para una separación mecánica porque son trozos muy mezclados, de multicapa, difíciles de separar. Nosotros lo hemos estudiado y concluimos que a través de un proceso térmico se puede hacer una descomposición de material para volver a convertirlo en un aceite con una mezcla de polímeros e hidrocarburos y de poliolefinas –un precursor del plástico– que pasa por una refinería y lo prepara para hacer plásticos de segunda generación.



En empresas que trabajan en el campo del reciclaje tiene que haber una conciencia medioambiental muy definida, incluso personal.

Cuando empezamos con este proyecto, en 2011, el proceso era: separo los voluminosos, el material más grande y más fácil de reciclar, y el resto va a un hoyo porque es lo más económico y lo más sencillo. Nosotros empezamos a trabajar en una solución en la que buscábamos una valorización de todo ese material. Cuando eres el pionero, te das cuenta de que hay muchísimas barreras económicas para intentar hacerlo y, en ese sentido, nos ha ayudado mucho la corriente que viene de Europa, el horizonte 2030 y las nuevas políticas de sostenibilidad que han hecho que se aprueben impuestos a la deposición en vertedero y que se legisle para empujar a las empresas y gestores a buscar alternativas a la deposición en vertedero. Eso ha hecho que tecnologías como la nuestra vean la luz y lleguen a un nivel de maduración importante.

¿Es posible el residuo cero?

Es el objetivo último: Intentar mitigar la deposición en vertedero lo máximo posible, y lo que vaya a vertedero que esté completamente inertizado. El vertedero siempre va a tener que existir, pero debe cambiar lo que acaba en él; lo que no puede ser es que metamos en el vertedero materiales que todavía pueden tener una utilidad. Tenemos que darle una vuelta y hacer un esfuerzo par conseguir llegar a ese residuo cero.

¿La sociedad actual tiene un problema con los residuos y con su manera de consumir?

Este es un tema vital al que todos, como sociedad, tenemos que contribuir. Si diseñas un producto en el que estimas qué se va a hacer con él después de su puesta en el mercado y su uso, será mucho más sencillo generar menos residuos. Y eso hay que trabajarlo no solo desde las empresas, sino también desde el consumidor. Los hábitos de consumo han cambiado muchísimo de los 90 hasta ahora. Ahora mismo hay un montón de productos que si le dijese a mi abuela que se venden envasados alucinaría... Trozos de piña, cuatro lonchas de queso envasadas en un blíster con cuatro tipos de plásticos diferentes. Es cómodo, pero tiene un impacto brutal.

La separación de residuos es también un asunto pendiente. No hay más que abrir un contenedor para comprobarlo ¿Es falta de información o desidia?

En mi ciudad, Elche, se han instalado este verano los contenedores marrones para la recogida de materia orgánica. El otro día, una vecina echó una bolsa en el contenedor marrón y yo le pregunté por qué lo tiraba ahí y su respuesta fue que el contenedor era más pequeño y más cómodo. Todavía falta información y, por el tipo de casas en las que vivimos, a mucha gente le falta espacio: Si tienes que tener un depósito para orgánico, otro para papel y cartón, envases y vidrio, a muchos se les atraganta... Es verdad que en los colegios se trabaja en ese sentido, pero todavía falta mucho camino.

La planta de Valogreene se pondrá en marcha a finales del año que viene

El proyecto de Valogreene Recinor para la planta de 18.000 metros cuadrados del polígono de As Somozas, que evitará la deposición en vertedero de 40.000 toneladas anuales de residuos, se encuentra en estos momentos en la fase de obra civil. La previsión, explica Jesús Martínez, director comercial de Greene, la parte ilicitana de la iniciativa, es que después de Navidad pueda comenzar la instalación en sí. “En principio, si no hay retrasos, la puesta en marcha se podría hacer a finales del año que viene”, avanza el empresario y químico.



Martínez participará mañana martes en el congreso “Ferrolterra Sostenible” que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Ferrolterra, donde dará detalles de esta iniciativa en la que la innovación tecnológica que permite convertir toda esa cantidad de residuos que hasta ahora se llevan a un vertedero (denominados “rechazo”) en un aceite que se empleará en la producción de hidrocarburos para el transporte, materiales plásticos sintetizados y ceras sintéticas. Es decir, en la planta se dará una segunda vida a materiales que antes no la tenían.



El proyecto de Valogreene Recinor supone una inversión conjunta de 22 millones, tres de ellos procedentes de una de las convocatorias de los fondos del Instituto de Transición Justa, dependiente del Gobierno central.



Además, y con la finalidad de agilizar al máximo las diferentes fases de la tramitación, en 2022 fue declarado por la Xunta Iniciativa Empresarial Prioritaria (IEP) por el volumen de inversión y la generación de puestos de trabajo. Los promotores explican que el proyecto creará 25 empleos directos y alrededor de 60

indirectos.