El Jazz de Ría comienza esta noche en Cedeira con una actuación inédita de gypsy

El Jazz de Ría arranca hoy en Cedeira –el nuevo escenario de esta edición que se suma a Neda y Narón– con una propuesta de altura, la unión sobre el escenario del guitarrista gallego David Regueiro y el vionista belga Alexandre Cavaliere, quien aceptó la invitación del primero para compartir espectáculo, en el que interpretarán un repertorio propio arreglado especialmente para esta actuación conjunta, en la que darán buena cuenta de sus habilidades musicales en lo que se conoce como el jazz manouche, o gypsy jazz, del que ambos son referencias.



Eclecticismo



La organización del evento sostiene que esta edición promete ser ecléctica y vibrante, con propuestas que transitan “os camiños máis interesantes das marxes do jazz e con moita expectación arredor da actividade prevista para o domingo, que esgotou as prazas na mesma mañá na que se abriron as reservas”, aseguran en relación con la propuesta del cartel, Ornithology, una ruta ornitológica por el río Belelle que organiza la SGHN. No obstante, sí se podrá disfrutar del concierto que tendrá lugar inmediatamente después en el Área Recreativa de Maciñeira, donde el saxofonista Pablo Castraño y el narrador Celso F. San martín harán un homenaje al clásico “Ornithology”, de Charlie Parker y Benny Harris, favoreciendo una escucha activa de los cantos de los pájaros.



Todas las actividades, salvo la citada, son abiertas a la ciudadanía y totalmente gratuitas.



El programa incluye para mañana, viernes, a Los Aurora & Sumrrá (21.30 horas, Parque Freixeiro Narón). El sábado 13 será el turno de Brigada Bravo & Díaz (Ribeira de San Nicolás, en Neda, 13.00 horas) y, ya por la noche, será el turno de Nicotine Swing & The Sey Sisters (Freixeiro, 21.30 horas). El domingo 14, la actividad regresa a Neda con la citada ruta guiada y el concierto en Maciñeira.



Un programa completo que no dejará indiferentes a los amantes del género y quienes apuesten por esta alternativa de ocio.