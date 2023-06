Isabel Díaz-Robles | “Deberíamos redescubrir la ciudad con los ojos del turista y dejar atrás los prejuicios”

Hablar de visitas turísticas en Ferrol es hablar de Ferrolguías y, sobre todo, de su alma mater, Isabel Díaz-Robles. Dispuesta a meterse en la piel de una dama del siglo XIX o de una aguadora del castillo de San Felipe, esta guía lleva 20 años demostrando que las piedras de la ciudad tienen mucho que decir al visitante.

¿Con qué expectativas comienza la temporada de verano?

Para los guías no es la mejor época del año porque trabajamos sobre todo con grupos y cuando viajan no es temporada alta. Al ser más flojo, por eso organizamos estas visitas cada año para personas individuales, que pueden anotarse solos o con familia o amigos. Se forma un grupo y se ofertan hasta seis recorridos. Las expectativas son buenas porque ya estamos recibiendo reservas, que se pueden formalizar en nuestra página web.

Tanto tiempo enseñando Ferrol, ¿qué cambios ha habido en materia de visitas turísticas?

Empezamos en 2003 con visitas por el casco histórico de Ferrol; al año siguiente ya se medió desde el Concello con la Marina para poder visitar el Arsenal, que era algo casi impensable, y desde entonces ininterrumpidamente las ha habido todos los veranos y casi todas las Semana Santa –salvo la de la pandemia–. De hecho, agradecemos mucho a la Marina estas visitas para el público; la Armada hace jornadas de puertas abiertas pero no es lo mismo que te lo expliquen y ahí está nuestra labor. En ningún momento Navantia o el Arsenal se lucran, no nos cobran por esto, el cobro es la visita guiada, somos diez profesionales y vivimos de esto.

¿Se vende bien Ferrol?

Los ferrolanos nos vendemos muy mal y los propios ferrolanos desconocen la oferta turística que hay. Me molesta que se diga que en Ferrol no hay mucho que ver, lo único las playas, cuando no es así y prueba de ello son las visitas y que los que las hacen dicen “no me da tiempo en un día...”.



Desmiente así a la Inteligencia Artificial cuando habla del pueblo más feo.

Me gustaría que oyesen los comentarios de lo que dice la gente que nos visita, incluso los cruceristas, que dicen continuamente: “qué pueblo más bonito, qué agradable...me ha gustado más que Coruña”. Los que estamos aquí también deberíamos apuntarnos a estas visitas para conocer un poco más o redescubrir Ferrol con otros ojos, los del turista que acaba de llegar y dejar los prejuicios que tenemos, que son los que alimentan la inteligencia artificial.

Series como “Rapa”, ¿ayudan a tener otra imagen de la ciudad?

Tengo pendiente la segunda temporada y seguro que habrá mucho de lo que tendré que hablar en las visitas. Es una promoción fantástica y ya en la Feria Modernista de Barcelona hubo gente que al ver el stand de Ferrol ya lo identificó con Rapa”. Lo que me dio un poquito de rabia, más allá de la fantástica publicidad, fue cuando dijeron que no se conocía el Arsenal. Hay que contar que sí se puede, desde hace años, y es de las visitas más demandadas. Es el Arsenal de España mejor conservado de la época y el único que se puede visitar regularmente.

¿Cuál es el visitante tipo que acude a los recorridos?

Es un visitante nacional –madrileños, asturianos, del sur, catalanes, que les gusta el turismo industrial, etc.–. También ferrolanos, especialmente con parientes que los visitan. Los extranjeros pueden también organizar algún recorrido grupal más concreto y adpatado.

¿Todavía hay contenido para más rutas?

Creo que siempre hay para más, pero para mí seis ya son bastantes. De todos modos, todos los años probamos cosas nuevas con diferentes colectivos y más concretas: para mayores, la de las placas y estatuas de Ferrol, la solidaria –desde Hospital de Caridad, Cruz Roja o Cocina Economica–. Me encantaría una de las fuentes, de los jardines, hay mil posibilidades.