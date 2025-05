La instalación del mobiliario urbano anticipa la inauguración de As Pías

El final de la transformación de la avenida de As Pías se dibuja ya en el horizonte. Después de tres años de obras, restricciones de tráfico, reuniones entre vecinos y administraciones y algún conflicto puntual por la construcción de accesos alternativos, ordenación de tráfico y rutas de autobús, el final de los trabajos, al menos aquellos centrados puramente en la infraestructura, se encuentra, siendo prudentes, a menos de un trimestre de distancia.



De hecho, el próximo martes 27 entrará en vigor el que se antoja como el último corte de circulación del proyecto, la salida a As Pías desde Juan de Austria, que permanecerá cerrada hasta el 28 de junio –dependiendo, eso sí, de las condiciones meteorológicas– para el desarrollo de una zona verde y la finalización de las pocas zonas de firme que quedan sin rellenar. Una vez concluidas estas labores, será cuestión de días la celebración de la inauguración definitiva.

No obstante, la transformación de este vial a lo largo de estos tres años ha sido tan drástica que, hasta cierto punto, parece haber eclipsado la de su entorno. A esto se suma el hecho de que los diferentes actos de presentación por cada una de las fases se realizaron cuando los trabajos en el margen de los barrios afectados aún seguía en marcha, proyectando una imagen de eficiencia circulatoria, pero también de un gran vacío urbanístico.



Afortunadamente, mientras se desarrollan las labores del último segmento, continúa en paralelo la humanización de As Pías, de modo que, lo que en marzo y en abril, con las fases 1 y 2 concluidas, parecía un erial, ahora comienza a mostrar su verdadera cara.

Trazados en Caranza



Centrándonos en cada zona afectada, Caranza ha sido, sin duda, el barrio que más cambios ha experimentado con la humanización de la avenida. A lo largo de la calle A, lo que antes era un desnivel cubierto de maleza con un pequeño paso elevado de acero pintado de un tono esmeralda y con grandes desconchados cubiertos de óxido, ahora es una zona diáfana con áreas verdes –aún en proceso de crecimiento– que combinan con otras de sedimento prensado donde se encuentra un nuevo parque infantil, otro biosaludable y una estructura de ejercicios de calistenia.

Acceso de la calle Juan de Austria que se cerrará el próximo martes | J.G.



Más allá de la rotonda que une Marqués de Santa Cruz con Salvador Allende, en el punto aún clausurado al tráfico, la franja ajardinada con árboles de gran porte paralela a Lepanto ahora se configura como un paseo que aprovecha las mencionadas especies, generando lo que se conoce como una isla térmica, con nuevos bancos salpicando los laterales del sendero. Este trazado, en un principio, tendrá continuidad tras Juan de Austria, en la intersección que se clausurará a partir de mañana. Mención aparte merece la urbanización de Marqués de Santa Cruz, que con la eliminación del puente que atravesaba As Pías se ha transformado en una avenida de aceras amplias y accesibles.

Zonas verdes en O Bertón



Si los cambios en el margen de Caranza han transformado radicalmente la imagen del barrio, el trazado de O Bertón no se queda atrás. En el caso de este barrio, que en los próximos años contará con más de un centenar de viviendas de protección oficial, las modificaciones no son tan evidentes al ser ya con anterioridad mayoritariamente una zona verde. No obstante, lo que antes era una pronunciada pendiente también cubierta de maleza ahora presenta una superficie más nivelada, con zonas de césped para el esparcimiento y especies arbóreas recién plantadas que, una vez crezcan, crearán otras islas térmicas al otro lado de As Pías.



Asimismo, las comunicaciones y la accesibilidad se han mejorado notablemente con una nueva red de caminos de sedimento prensado bordeados por un sistema de luminarias bajas de tipo cilíndrico que acompañan el trazado sin dañar la imagen del conjunto. De igual modo, a ambos lados del futuro bulevar se han instalado nuevas marquesinas adaptadas a personas con movilidad reducida a petición de la asociación ASCM.

Cambios sutiles en Ultramar



En cuanto al barrio de Ultramar, los principales cambios, como las grandes zonas de aparcamiento o la importante reurbanización de la calle Santa Comba, han ido parejos a la reconstrucción de la avenida, por lo que no han pasado tan desapercibidos como los mencionados en el resto de barrios.

Nuevo acceso al parque Pablo Iglesias, entre los barrios de Esteiro y Ultramar | J.G.



Sin embargo, otros pequeños detalles sí que han resultado tan imperceptibles como bienvenidos por los vecinos. Es el caso de la plazoleta de Sánchez Calviño, que conserva el árbol de gran porte pero que presenta una imagen mucho más limpia y renovada; o los accesos al parque Pablo Iglesias, que siguen el modelo de O Bertón pero que a la vez se configuran como una barrera natural frente al tráfico de la avenida. Más incierto es el futuro del entorno del área para perros, que se encuentra mucho menos aislada que antes de la intervención, pero que, al no formar parte del proyecto, sigue manteniendo algunos de los problemas que denuncian sus usuarios en relación a la seguridad de sus cierres y el estado del firme.



La cuestión ahora es qué sucederá con los dos tramos que no se han acometido, la conexión con el puente de As Pías y el entorno de Porta Nova. Cuestionados acerca de ello, tanto el Concello como el Gobierno han insistido en que están entre sus planes, pero de momento no pasan de promesas sin nada escrito.

Equipamientos y actuaciones

1.- Zonas verdes y de esparcimiento

Los contornos de la avenida de As Pías se han reformado por completo, creando zonas verdes con islas térmicas, como es el caso del área ajardinada de la calle Lepanto, que mantiene sus especies de gran porte pero que ahora cuenta con un sendero de tierra, mobiliario urbano y, cuando crezca, áreas de césped para el uso de los vecinos.

2.- Parque infantil

El nuevo parque infantil de As Pías, frente a la calle A de Caranza, fue el primer equipamiento en instalarse, si bien aún se encuentra clausurado. Este espacio sigue el modelo ya implantado en otros barrios de la ciudad, con elementos en madera pintada de vivos colores y suelo de aglomerado de caucho para evitar que los pequeños se lastimen.

3.- Área de calistenia

La práctica de la calistenia se ha vuelto muy popular en los últimos años gracias a las redes sociales. Estas estructuras, con un coste reducido, suponen una gran alternativa a los gimnasios tradicionales, con el añadido de configurarse como puntos de socialización tanto para adolescentes como para adultos, generando un gran ambiente en el área.

4.- Parque biosaludable

El proyecto no se olvida de los más mayores, reservando un espacio para un parque biosaludable. Estos ingenios ayudan a desarrollar la movilidad y la resistencia aeróbica al plantear ejercicios basados en la inercia en lugar de en el peso. Asimismo, se da una respuesta a las peticiones vecinales, pues el más cercano hasta ahora está en O Inferniño.

5.- Marquesinas de autobús adaptadas

Los usuarios del servicio de autobús de los barrios afectados están de enhorabuena. Atrás quedan los días de bajarse del vehículo en un margen de la carretera y tener que cruzar a través de los matorrales. Las nuevas marquesinas son espaciosas, bien comunicadas y, sobre todo, accesibles, tal y como solicitó la asociación sociocultural ASCM.

6.- Sendas peatonales y carril bici

La extensión de la red de carriles bici fue una de las facetas más destacadas durante la presentación del proyecto. No obstante, las nuevas sendas peatonales, que mejoran la comunicación no solo entre barrios, sino también a través de los mismos, no tuvo tanta repercusión pese a su importancia, especialmente gracias a su renovado sistema de iluminación.