La iniciativa “Quedada no museo” de la SGHN se revela como un gran éxito

Satisfacción entre el personal de la Sociedade Galega de Historia Natural por la excelente acogida que está teniendo su propuesta “Quedada no museo”, una actividad abierta al público en general, no solo a socios, que busca dar a conocer sus fondos y potencial en unas sesiones dirigidas por personal de la entidad y expertos. El pasado uno de marzo se celebró la cuarta sesión pudiendo constatar que cada una va aumentado el interés por esta acción. “Non está nada mal recibir a unha media de vinte persoas se temos en conta que as sesións se fan un venres pola tarde, non podemos estar máis satisfeitos coa resposta acadada pola cidadanía”, explica el biólogo Xoán Rodríguez Silvar.



En la primera sesión desarrollada en el Museo de Historia Natural tomó la palabra el delegado y coodirector del Museo de Historia Natural Xan Rodríguez Silvar. En la segunda sesión, el propio Silvar trató los humedales, ya que coincidió la fecha de la celebración del acto con este día; la tercera sesión corrió a cuenta del miembro da SGHN Paco Girón, que durante su intervención habló sobre aves insectívoras. En estas sesiones también se abordan cuestiones sobre los fondos del museo o de novedades.



Caída en el número de socios



La buena acogida de todas sus acciones contrasta en cambio con otro hecho que no es sino el reflejo de lo que acontece en la sociedad hoy en día. “Os socios foron diminuindo algo nos últimos tempos porque todo sube e como eles mesmos nos din, dalgún sitio hai que recortar gastos”, explica el delegado de la SGHN en Ferrol, que recuerda como hace unos años “chegamos a ter máis de 500 socios, máis dos que tiña toda a entidade entre todas as delegacións”. Eran otros tiempos, como asegura, “moitos colaboradores procedían dos astaleiros, de Bazán e Astano, eran xente con moitas ganas por transmitir o seu coñecemento, que lle adicaba a sociedade tempo e cartos, eran outros tempos”, rememora Xan Rodríguez.

No obstante, hacerse socio de la entidad no supone un gran desembolso y es posible hacerlo directamente desde la página web o en sus instalaciones. Y es que como el propio Silvar recuerda, “parte das aportacións quedan aquí, na nosa sede".

La unión de museos, un acierto

El Museo Naval acoge hasta el próximo 12 de mayo una exposición temporal con fondos de una docena de museos de siete municipios de la comarca, que han sumado esfuerzos para unir su potencial en un único espacio y visibilizar así su labor. Explica Xan Rodríguez Silvar que esta idea ha tenido muy buena acogida en tanto que permite a mucha gente que llega al Museo Naval conocer la oferta del resto de espacios expositivos. Asimismo, cada museo se ha comprometido a ofrecer información relativa al resto y de este modo se comparten sinergias. “Está resultando moi produtiva esta unión, moita xente chega ata nós logo de visitar algún dos museos da bisbarra. A verdade é que non é pouca cousa contar coa cantidade de espacios expositivos que ofrece unha comarca como a nosa”, salienta el delegado de la SGHN de Ferrol.