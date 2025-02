Ignacio Frutos, un madrileño de nacimiento “adoptado” por la ciudad de Ferrol, que siente como propia

Con el tema de Carole King “You’ve Got a Friend”, interpretado por las hermanas Elena y Bea Rivas –canción que, como explicó el propio homenajeado, suelen cantar juntos el almirante Ignacio Frutos y su cuñada, Ana–, comenzaba un acto que se intuía emotivo para el desde este sábado Hijo adoptivo de la ciudad de Ferrol.



Un madrileño de nacimiento pero ya tan ferrolano como su mujer, Daría Blanco –hija de Cachita Nuñez, recordó Frutos–, que veraneó desde los tres años en Cabanas, que cruzó el puente de As Pías y cambió de ría, visitó la ciudad naval y conoció a su mujer, un amante del Racing –su tercer piso de O Inferniño, en frente del viejo estadio Manuel Rivera, se convirtió en el tercer anfiteatro sur del estadio–, un vecino más que llevó a sus hijos a jugar a Amboage, que recorre el tramo desde esa plaza a Armas en una hora, parándose a hablar con todo el mundo, que hace sus gestiones en media mañana y le queda tiempo para tomar un vino en el Casino o que sabe que Ferrol es la Armada, pero también la Semana Santa, las Pepitas o las Meninas. Así es y así se definió en el acto de proclamación de “Fillo adoptivo de Ferrol”, el almirante Ignacio Frutos.



Emocionado por el nombramiento de una ciudad, “que siento como mía”, se comprometió a “seguir aportando lo mejor de mí a esta ilustrada ciudad y a trabajar por el bienestar de los ferrolanos, continuando como embajador de sus valores”. De hecho, una vez que pase a la jubilación, fijará su residencia en la ciudad naval donde, como no, recordando a Los Limones, señaló que vivirá “donde acaba el mar y donde quiero quedarme”.



El acto contó con la banda sonora de las hermanas Elena y Bea Rivas que supieron con temas como "Killing me softly" o "Let it be" conmover a Frutos, con temas que forman parte de su vida.



Acto oficial

Ignacio Frutos Ruiz fue nombrado el sábado en el Palacio Municipal “Fillo adoptivo de Ferrol” en un acto oficial, que responde a una decisión plenaria apoyada por el PP y el PSOE –BNG y FeC no asistieron al acto de nombramiento– y al que acudieron numerosas autoridades militares y civiles, entre ellas el Almirante Jefe del Estado Mayor, Antonio Piñeiro Sánchez; el conselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; el Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, Gonzalo Villar; la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, y la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, entre otros representantes tanto políticos como de la vida social, cultural, religiosa o deportiva de la ciudad, tan ligada a la figura del homenajeado.



Tras la firma en el Libro de Oro de la ciudad, donde dejó plasmado el "orgullo y gratitud" por el nombramiento y la "calidez" de la ciudad, el salón de plenos acogió un acto en el que se repasó la vida del nuevo ferrolano de adopción, así como su vinculación con la ciudad y los méritos que lo han hecho merecedor del galardón.



Así, el alcalde, José Manuel Rey, recordó el trabajo de Frutos en el apoyo al proyecto Abrir Ferrol, a la candidatura Cidade de Ferrol: porto da Ilustración a Patrimonio Mundial de la Unesco o a la colaboración en la apertura del Arsenal a la ciudad, con eventos como el espectáculo "Dique" de Nova Galega de Danza en el Dique de la Campana, las carreras populares en el interior del recinto militar, las visitas guiadas al Arsenal o la posibilidad de que una serie como "Rapa" se grabase en estas instalaciones.