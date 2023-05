IFFE Futura plantea la apertura de su planta de omega-3 el próximo otoño

La planta de omega-3 de IFFE Futura de As Somozas, uno de los principales proyectos industriales de la villa tras el cierre de la factoría de Siemens Gamesa, entrará en actividad, de no presentarse imprevistos, el próximo otoño. Así lo adelantó ayer la compañía promotora con motivo de la visita a las instalaciones, a finales de la pasada semana, de Ellen Shutt, directora ejecutiva de la Global Organization for EPA and DHA Omega-3’s (GOED), la asociación mundial para la promoción de este esencial componente alimentario.



Durante el encuentro, Schutt aseveró que, gracias a esta iniciativa, IFFE Futura “pondrá al noroeste de España en el mapa del sector”, destacando que la planta somocense será la más grande del país en términos de producción “y una de las diez mayores del mundo”. “Estamos encantados con la marcha del proyecto, que ha ido según lo previsto, y con el valor que atesora en un sector tan avanzado como es la biotecnología”, aseveró David Carro, presidente de la compañía, mostrando su satisfacción de poder desarrollar “productos saludables que harán mejor la vida de las personas”.



En cuanto a la marcha del proyecto, desde la firma se incidió en que este se situaría en torno al 80%, con las ingenierías de detalle y de integración “ya resueltas”, quedando únicamente por completar la instalación de equipos. Una vez en operación, la planta producirá unas 10.500 toneladas anuales de omega-3 –esta estimación es para el 90% de su capacidad–. Esto tendrá un impacto especialmente notable en las operaciones del puerto de Ferrol, donde se dará salida a buena parte de la mercancía. De hecho, desde la empresa se señaló que ya se está en conversaciones con algunos operadores marítimos.



Por último, la empresa destacó que, con su entrada en funcionamiento, la planta permitirá la creación de 35 puestos de trabajo, la mayoría para personal de alta cualificación