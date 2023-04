Icía Cribeiro: "Voy a seguir formándome ya que en el futuro quiero seguir en la música"

La alumna del IES Punta Candieira de Cedeira, Icía Cribeiro se hizo el viernes con el premio del certamen musical “Canta Ferrol”, dirigido a escolares de toda la comarca de 12 a 18 años y al que concurrieron 15 jóvenes. Con solo 17 años esta artista logró el beneplácito del jurado y se hizo con el premio de 1.000 euros.

La joven, que empezó a estudiar canto desde pequeña, nos dedicó unos minutos para hablarnos de sus primeras impresiones tras hacerse con el galardón y destacar entre los 33 estudiantes que concurrían a la cuarta edición del certamen ferrolano.

¿Cómo te sentiste tras saber que habías ganado el concurso?

Estaba en shock al principio, estaba segura de que yo no iba a ganar, cuando me di cuenta de que habían dicho mi nombre no me lo creía. Así seguí durante dos horas hasta que me di cuenta definitivamente de que había ganado.

¿Qué canción elegiste?

Solo pudimos cantar una en todas las rondas, y yo me decanté por “Lovely” de Billie Eilish.



¿Qué vas a hacer con el dinero del premio, ya lo tienes claro?

Las bases establecen que el ganador podrá elegir entre grabar un videoclip o invertir el dinero en formación, yo voy a seguir formándome ya que en un futuro me encantaría seguir en este mundo, y cuanta más formación, mejor.

¿Cuáles son tus referentes en la música?

Principalmente mi familia. Guadi Galego sobre todo, que la tengo muy cercana, pero toda mi familia se dedica a la música y me inspiran a seguir adelante día a día y a mejorar como cantante y persona.

¿Cuál dirías que es tu estilo?

Por ahora no tengo un estilo claro, me gusta un poco de todo.

¿Te gustaría vivir de esto?

Pues aunque sé que es complicado, me encantaría hacerlo.

¿Eres la solista de Os Botafumeiros, qué tal esa experiencia?

Con ellos he vivido y vivo experiencias geniales, les tengo mucho cariño a todos dentro y fuera de los escenarios, algunos de ellos son parte fundamental en mi vida ahora mismo. Estoy deseando volver a ensayar con ellos en cuanto podamos y reírme como lo hacemos siempre todos juntos.

¿Tras ganar Canta Ferrol te has puesto como meta competir en algún que otro certamen musical?

Tengo pensado probar suerte en más concursos, me encantaría poder ganar experiencias y seguir con esto.

Icía Cribeiro también agradece que los jueces del certamen convocado por el Concello hayan confiado en ella y darle “esa maravillosa oportunidad”, asímismo lamenta que en el momento “no pude agradecérselo lo suficiente de lo nerviosa que estaba”.