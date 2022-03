La huelga de transportistas tendrá hoy continuidad con otra caravana

En torno a un centenar de camiones pasaron el fin de semana en el polígono Río do Pozo, muchos desde principios de semana cuando iniciaron la huelga por una situación laboral que consideran imposible de mantener, debido a los altos precios del combustible, que siguen en auge.





Camioneros de puntos tan distantes como el norte y el sur, con transportistas de Alicante, Valencia y hasta lituanos y rumanos comparten espacio en el polígono naronés a donde van llegando en los últimos días camioneros que llevaban parados días en puntos como el Manzanal o Vilalba y que deciden acercarse a este punto seguro para continuar con las reivindicaciones. Quienes iniciaron la protesta e instalaron los piquetes informativos aseguran que no se trata de “retener” a los camiones, asegurando que se encuentran allí de forma voluntaria y demandando todos lo mismo.





Reunión

Por eso, hoy están pendientes de lo que suceda en Madrid, en la reunión prevista para las diez de la mañana entre la vicepresidenta primera del Gobierno Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, con el departamento de mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC).





Entre tanto, los transportistas continúan con sus movilizaciones y hoy volverán a realizar una caravana hasta Ferrol desde Río do Pozo, a partir de las 11.00. Antes, a las diez está previsto que los huelguistas mantengan una reunión con representantes del Partido Popular, entre ellos el diputado gallego Diego Calvo y el concejal de Narón, Germán Castrillón.





Desde Multiocio ET se ha señalado que se apoya la huelga y que hoy se sumarán a la marcha desde Río do Pozo. De todos modos, la empresa se ha visto en la obligación de aclarar que han recibido una llamada de Protección Civil pidiendo colaboración para trasladar los 45 palés de ayuda humanitaria con destino a Ucrania, por lo que advierten de que “si estos días ven circular a nuestros camiones, que sepan que no estamos trabajando sino todo lo contrario, colaborando para esta causa”.