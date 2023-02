La hostelería de Ferrol Vello denuncia: “los negocios del barrio nos sentimos abandonados”

Ferrol Vello es un barrio sin aparcamientos privados en las viviendas, con calles estrechas, de solo tráfico rodado o peatonal pero sin zona de estacionamiento, que no dispone de cajeros automáticos ni de muchos otros servicios básicos pero con una ingente actividad hostelera, muy concurrida.



Tiene hasta 24 locales entre restaurantes, mesones, bares y cafeterías en la fachada marítima, calle San Francisco y viales interiores del casco antiguo, que luchan a diario por mantener a flote, tras haber pasado, como todo el sector, momentos difíciles en los últimos años. Cuando parecía que llegaba la recuperación, se muestran indignados por los obstáculos que se encuentran para el resurgir. El principal escollo, las obras.

Al margen del resultado final, a la reforma de la calle de la Iglesia ya iniciada –pero también ya con retrasos en su ejecución– se suma ahora la de la calle San Francisco. La falta de aparcamientos alternativos, al menos mientras duren los trabajos, es una de las mayores reivindicaciones.



Por eso los hosteleros se han agrupado en una asociación, que si bien no han constituido, por el momento, de forma oficial, sí se ha integrado en la Asociación de Vecinos del barrio con el fin de luchar de forma conjunta por sus intereses.



M.F. y L.V. son las dos portavoces de la entidad, que prefieren facilitar las siglas porque dicen que solo son una voz, la de los hosteleros.



Entre sus demandas prioritarias, en este momento se encuentran “conseguir parkings provisionales durante las obras de la calle San Francisco, que se cumplan los plazos y que se cause el menor daño posible a los hosteleros de la zona”.



Para eso, proponen que se pueda utilizar provisionalmente la Alameda del Carbón o permitir aparcar en calles en las que no se hace actualmente como Espartero, Benito Vicetto u otras posibilidades. El “parche” de estacionamientos en espiga en la calle Breogán ha sido bienvenido, si bien no llega para paliar todas las plazas que se eliminan en San Francisco. Asimismo, el parking previsto para la zona portuaria es una solución a largo plazo, “que no creemos hasta que la veamos”, indican las portavoces.

Vigilancia

Lo que no permitirán los hosteleros son demoras o problemas con las obras. “Estaremos vigilantes”, indican, y aseguran que está previsto que los trabajos se ejecuten por fases, desde la plaza Vella a San Antonio y, una vez concluida esa, empezaría la segunda. Eso es lo que se les ha dicho y lo que esperan que se cumpla, con el fin de poder dar uso al tramo que no esté en obras durante los seis meses previstos para los trabajos.

Las cargas y descargas, la instalación de los contenedores o cómo solventar la necesidad de estacionar para el reparto a domicilio de locales como “El cantegril” están por resolver y urgen al colectivo.



Pero más allá de las obras, el sector de la hostelería del muelle se siente abandonado por el Concello en cuanto a la atención que se presta al barrio.



“La iluminación de Navidad es antigua y escasa. En Carnaval no se ha tenido en cuenta al barrio y las Pepitas han evitado recorrido por la zona”, explica. Por eso, han decidido celebrar su propia fiesta de las rondallas, con aportación económica de los establecimientos. Los actos serán el día 15 de marzo, de 20.00 a 22.30 y con ella pretenden dar ese impulso a una zona de Ferrol que, como señalan las portavoces, “parece mentira que se deje de lado por parte del Concello cuando en todas las ciudades el casco antiguo es lo primero que se tiene en cuenta”.