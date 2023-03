Las horas vuelven a sonar en Ferrol con el renovado reloj del consistorio

La ciudad naval prepara sus mejores galas para celebrar una de sus festividades más importantes y, mientras algunas actuaciones siguen en marcha y, metafóricamente, colisionan con la Semana Santa, otras terminan justo a tiempo, nunca mejor dicho, para las celebraciones. Es el caso de la restauración del reloj consistorial, que este mediodía comenzó su nueva andadura gracias a un renovado sistema de automatización y una más que necesaria puesta a punto.



Si bien este proceso de reparación era de sobras conocido por la ciudadanía, no fueron pocos los que se sorprendieron al escuchar, a las doce del mediodía, como la torre volvía a marcar orgullosa las horas. No obstante, ese emocionante momento no se vivió en ningún sitio como en el interior de la propia torre, donde el relojero y antiguo almirante Francisco Armenteros, acompañado del alcalde, Ángel Mato, y el concejal de Urbanismo, Julián Reina, explicaba a los medios presentes las diferentes actuaciones que había realizado para recuperar este ingenio.

Reactivación



Alejada de la pompa de otros actos similares, la reactivación del reloj consistorial se antojaba íntima, con un apasionado y a la vez comedido Armenteros desgranando las características del reloj. “Es [una maquinaria] de los años 40 de Viuda de Murua, que ya hacían relojes y campanas en Vitoria a mediados del siglo XIX”, narraba el restaurador, datando así el origen de la misma. En cuanto a la actuación en la torre, el almirante señaló que constó de varias partes: por un lado, instaló un motor para controlar la subida del peso que activa el mecanismo, lo que evita tener que darle cuerda, así como un par de topes para que este no suba o baje más de la cuenta; por otro, limpió y engrasó el reloj en sí, cuidando que el péndulo funcionase con precisión y, en la medida de lo posible, que las agujas de las diferentes caras no se desajustasen. Por último, instaló un sistema de luces para iluminar el ingenio por la noche.

El mecanismo, como explicó Armenteros, es de Viuda de Murua y data de los años 40 I Jorge Meis



A esto habría que sumar una tercera actuación, quizás menos apreciable a simple vista pero no por ello de menor importancia: la restauración de las manillas de la esfera que da a la calle María, desprendidas tiempo atrás y que hasta aquel momento se guardaban en un lateral de la torre. A este respecto, Armenteros explicó que, tras encontrarlas, descubrió que por sus características eran del juego original del reloj –algunas de las otras fueron sustituidas con el tiempo–, por lo que optó por repararlas. Así, tras aplicar varios parches de chapa al metal dañado y ajustar con plomo su peso, el relojero pudo volver a poner en funcionamiento la única cara de la torre que permanecía vacía.



Y así, en mitad de la explicación, sonaron las campanas que marcaban el mediodía y, con ellas, la reactivación oficial del reloj, que si bien seguirá precisando de mantenimiento, este será muy inferior al que se hacía tiempo atrás.

Mejoras



Por su parte, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, que agradeció encarecidamente a Francisco Armenteros su ayuda, señaló durante la puesta en funcionamiento que su objetivo era, en un futuro, seguir mejorando el reloj. Una de las ideas que planteó, aún no trasladada, es pedir a Navantia que desarrolle el cerco de las esferas “y una plantilla del espadín” para poder “compensarlo bien”. Del mismo modo, se construirá una caja de metacrilato para la maquinaria, que servirá para protegerla contra el polvo y sustituirá a la cobertura de madera anterior, que tan solo la protegía por los laterales.

Placa en agradecimiento a Francisco Armenteros en el interior de la torre del reloj I Jorge Meis



Asimismo y en agradecimiento por el gran trabajo realizado, se instaló en el interior de la torre una placa en honor a Armenteros, un detalle que, como reveló el regidor, esperaba no mostrar al almirante hasta la mañana de ayer pero que fue descubierta antes de tiempo por unos ajustes de última hora el viernes. “Decidimos colocar aquí este recuerdo, porque hizo este trabajo desinteresadamente, por el amor que le tiene a los relojes”, apuntó el alcalde, incidiendo en la gran cantidad de horas empleadas en la reparación.