Os horarios para non perder nada do festival Velboata, que chegou por mar a Ferrol

Os artistas do festival itinerante Velboata, que organiza a asociación homónima da Bretaña francesa, chegaron o pasado sábado a Ferrol empurrados polo vento, coa intención de ofrecer tres días de espectáculos no peirao de Curuxeiras. As previsións meteorolóxicas motivaron un cambio no programa, diversificando os escenarios deste encontro, que abarcará todo o fin de semana.



Este venres, o festival inaugúrase ás 20.00 horas co concerto de música balcánica de Calfate no bar Juanocho, no mercado da Magdalena, rematando con jam session. De 23.00 a 3.00, a festa continúa no Manchita Cosa coa performance vídeo-acuática de MarineLand, electro-marroquí de Atay e techno de Mortes Eaux.



O escenario do sábado será o porto de Curuxeiras: ás 18.00, xogos e electrónica de ambiente; ás 20.00, circo con monociclo, equilibristas e música en directo; ás 21.30, D-fraK propón o seu electro-pop-multicolor; ás 23.00, performance de vídeo e circo; é ás 23.00 volve Atay co electro-marroquí.

Velboata despedirase da cidade o domingo no Cuerda Floja, de novo coa música balcánica de Calfate, ás 19.00, e con D-fraK, a partir das 20.30.