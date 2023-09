La oposición exige a la Xunta el mantenimiento de unidades en el CEIP San Xoán de Ferrol

La demanda de la comunidad educativa del CEIP San Xoán de Filgueira para que se conserven las unidades existentes y no se elimine una como fue anunciado el pasado mes de agosto, cuenta con el apoyo de los grupos municipales de PSOE, BNG y FeC, que han reclamado a la Xunta ese mantenimiento de líneas educativas.



Las concejalas socialistas Montserrat Dopico y Eva Martínez mantuvieron una reunión con la directora del centro, Lorena Pita, y la presidenta del ANPA, con el fin de recabar toda la información para poder llevar a cabo las medidas precisas ante las diferentes administraciones implicadas, tanto en el Parlamento gallego como en el propio Concello.



El grupo municipal exige que se ponga fin “aos continuos recortes ao ensino público e se garantan os recursos que precisen os centros na nosa cidade”.

En concreto, en el colegio de San Xoán piden que se mantenga la unidad e Primaria que se ha eliminado.

Los socialistas registrarán una moción en el Concello, reclamando a la Xunta “que reconsidere a súa decisión e manteña esa unidade” recordando que “se queremos avanzar nos criterios Lomce, baseados na calidade, debemos primar eses criterios sobre os numéricos”.



También el BNG, a través de su portavoz, Iván Rivas, mantuvo un encuentro con representantes de la dirección del centro y del ANPA y reclama “que se convoque de maneira urxente ao consello escolar para tratar este asunto, que se esixa á Xunta a restauración da unidade suprimida e que reciba á comunidade escolar para escoitar as súas reivindicacións, incluindo este punto no orde do día da comisión d área prevista para este xoves”.

Pide, además, que se nombren ya a los representantes en los diferentes consellos escolares porque “a unha semana do inicio do curso, levamos agardando desde a constitución da corporación porque o alcalde asigne a cada concelleiro o centro escolar no que deben actuar como representantes municipais”.



Iván Rivas censuró que se aproveche el mes de agosto para tomar medidas como esta y que las comunidades educativas “non coñezan quen é a persoa de referencia para abordar este asunto por parte da inspección educativa na nosa comarca”.



También Ferrol en Común se reunió con representantes del centro y, en la misma línea, reclamó la conservación de las unidades existente, especialmente en un centro como el San Xoán, “qué un dos buques insignia do sistema educativo da cidade, como exemplo de inclusión, modernidade e inovación na docencia, como así o reflicten os múltiples premios recibidos”, reclamando también la reunión del Consello Escolar, explicó su portavoz, Jorge Suárez.

concentración

A última hora de la tarde de ayer, ante la falta de respuesta de la administración educativa para revertir la situación provocada por la decisión de suprimir una unidad, la comunidad educativa acordó convocar para el jueves, a las 11.00 horas, una concentración a las puertas del colegio para poner de manifiesto "unha vez máis, a nosa disconformidade con esta decisión".