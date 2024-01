El grupo socialista critica los “parches” que el ejecutivo lleva a cabo en la biblioteca central

El anuncio de la solicitud de subvención del Plan de Emprego Local –PEL– para la contratación de personal en la biblioteca municipal ha suscitado las críticas del grupo municipal socialista, que lamenta “que o PP non teña seguido traballando no programa de contratación de personal para garantir o servizo das bibliotecas públicas”.



Desde la formación de la que es portavoz Ángel Mato se muestran contrariados por el hecho de que el gobierno no haya continuado “co proxecto de contratación de persoal para a biblioteca iniciado polo executivo anterior e se teña, de novo, que reducir o horario de apertura da biblioteca municipal da praza de España”.



Los socialistas recuerdan que a principios del pasado año se acordó la contratación de ocho auxiliares de biblioteca con cargo a la subvención de la Diputación –finalmente fueron 7– y con fondos propios para poder cubrir las necesidades del servicio, además de priorizar y ocupar la plaza de auxiliar de biblioteca correspondiente a la oferta pública de 2019. El objetivo, explican, no era atender solo a la demanda de la biblioteca durante unos meses sino “aproveitar ese tempo para rematar e aprobar un programa que garantira unha estabilidade laboral do persoal necesario nas bibliotecas públicas da cidade durante catro anos”.



Por eso, el PSOE apunta que el PP, “azote do goberno o pasado mandato”, no sea ahora “capaz, con esa maioría absoluta que ten, de rematar cos problemas de persoal nos primeiros cen días, e non teña avanzado absolutamente nada xa non nese tempo senón en sete meses”.



El grupo socialista muestra su sorpresa por que “lonxe de asumir que non son quen ou non queren continuar co programa de emprego para garantir unha estabilidade nas bibliotecas saen nos medios de comunicación moi satisfeitos para seguir poñendo parches a unha situación que estaba o pasado ano en vías de solución”.



Afirman, además, que en la comisión de Recursos Humanos, la responsable sindical se refirió a ese programa como “a única solución posible”.