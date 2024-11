El grupo municipal socialista solicita al gobierno local que actúe contra especies invasoras

El grupo municipal socialista solicitó esta semana al gobierno local, en el marco de la última comisión de Urbanismo, que lleve a cabo una serie de actuaciones para frenar la proliferación de especies vegetales invasoras en el territorio. Por medio de un comunicado, la formación señaló que ya el pasado verano se avisó al Consistorio de esta situación, alertando de la presencia de estas plantas en áreas como Canido, O Bertón, Santa Icía o el rural –con especial afectación en Doniños–.



En este sentido, los socialistas apuntaron a que, desde el Concello se confirmó que se trataba de una competencia municipal “e que se estudiaría o tema”.

Variedades



Así, desde el grupo municipal señalaron dos especies como las más extendidas por el término municipal: la hierba de la Pampa y la planta de regaliz. La primera, con nombre científico Cortaderia Seollana y también conocida como plumón, es una variedad proveniente de Sudamérica infame por su rápida expansión y su gran impacto en los ecosistemas locales. Su erradicación es muy complicada, dado que puede sobrevivir en ambientes muy extremos –incluyendo zonas afectadas por sequía o por exceso de agua en el sustrato y una sola unidad puede producir a lo largo de su ciclo de vida más de un millón de semillas que pueden viajar kilómetros –de hecho, son muy comunes en los laterales de las carreteras o vías del tren, dado que con el movimiento de los vehículos se extienden más fácilmente–.



La segunda, con nombre científico Helichrysum Petiolare y también conocida como Siempreviva, no es tan común como la primera, pero en los últimos años ha proliferado en abundancia por los márgenes de la ría y en el entorno del arenal de Doniños. En este caso, es una especie originaria de Sudáfrica y, si bien no es tan resistente como la anterior, es notable su rápida expansión, especialmente en zonas con buenos niveles de humedad. Afortunadamente, al contrario que el plumón, su erradicación es más sencilla y no se suelen recuperar tras ser cortadas.

Seguimiento



Tras la mencionada primera advertencia, afirmaron los socialistas, su grupo solicitó “puntualmente información sobre as actuacións levadas a cabo”, trasladando, al mismo tiempo, los diferentes puntos en los que se habían detectado nuevas unidades de estas especies.



A este respecto, el concejal del PSOE Julián Reina denunció “a desidia municipal”, afirmando que, la falta de actuaciones “está a facilitar a exponencial proliferación destas especies invasoras”, una situación que está afectando no solo a los ecosistemas del entorno de la ciudad naval, sino incluso también a las arcas públicas. De este modo, desde la formación se instó al gobierno local a iniciar los trámites “para solucionar este problema que cada día é máis grave na nosa cidade”.