Gripe y covid siguen contenidos hasta la fecha en el Área Sanitaria

El último informe de la actividad gripal elaborado por la Consellería de Sanidade indica que la tasa de consultas en los servicios de Atención Primaria por gripe aumenta paulatinamente. Los últimos datos recabados reflejan un incremento de casos de un 107%, cifra que sigue dentro de lo que cabe esperar en esta época del año. La intensidad de la gripe se mantiene pues en niveles bajos, pero con tendencia creciente, si bien esos datos, de hace ya cinco días, hablaban de una caída en la venta de antigripales y pruebas de antígenos en las farmacias.



Según se informa desde la Consellería de Sanidade, en el Área Sanitaria de Ferrol el número de personas ingresadas la pasada semana con gripe era de ocho, mientras que dos lo estaban por covid. A día de ayer, son once las personas que pasan la gripe en las dependencias del CHUF, y dos permanecen ingresadas por coronavirus.



Asimismo, estas mismas fuentes explican que mayoritariamente lo que está circulando ahora mismo entre la población gallega es la gripe tipo A, que provoca esos ingresos y esas complicaciones, normalmente entre personas que ya tienen alguna patología previa o enfermedades crónicas.



Desde la administración sanitaria gallega recuerdan que para reducir la incidencia de estas patologías estacionales entre la población se ha ampliado la campaña de vacunación hasta el 31 de enero “para se protexer da gripe” sobre todo.



De este modo, las personas a las que se dirige esta campaña que todavía no se hayan inoculado con el suero están a tiempo de hacerlo, contribuyendo así a que la enfermedad siga conteniéndose. Hasta la fecha, el covid solo provoca 23 ingresos en toda Galicia.

Datos del programa de detección del cáncer colorrectal

En el año 2013 arrancaba en el Área Sanitaria de Ferrol el Programa Galego de Detección Precoz de Cancro Colorrectal. El Consello da Xunta evaluaba en las últimas horas el informe de resultados del estudio, durante el periodo comprendido entre el 2013 y el 2023, una década en la que Galicia “se adiantou cinco anos ao obxectivo fixado polo Ministerio de Sanidade, que propoñía rematar a extensión do programa en 2024”, indican desde la Xunta.Además, subrayan, “o programa iniciouse na área de Ferrol no 2013 e na actualidade está implantado en toda Galicia; de feito, en xullo do 2019 completouse unha rolda de cribado en todas as áreas sanitarias”. Así, destacan que desde el inicio la Xunta envió un total de 2.331.114 invitaciones a participar, superando la implicación del 54% que se registró en el año 2023. Se detectaron 23.100 lesiones precancerosas, “cunha taxa de detección de lesións con seguimento do 21,6 por cada mil persoas”, subrayan. El programa, subrayan, cumple pues con los objetivos marcados.