Gran respaldo del público a la Feria do Libro de Ferrol

Gris en cuanto a las condiciones meteorológicas pero muy florida desde el punto de vista de las ventas y la afluencia de público. Así se podría resumir, a tenor de las valoraciones de las librerías participantes, la trigésimo tercera edición de la Feira do Libro que desde el viernes y hasta hoy, Día Internacional del Libro, se celebró en la Praza da Constitución.



A pesar de la lluvia que ya desde el primer día, en el momento justo de la inauguración, quiso estar presente –concediendo, eso sí, alguna que otra tregua a lo largo del fin de semana–, el público de la comarca renovó, un año más, su compromiso con el encuentro.



“A xente sempre responde moi ben a esta feira”, comentaba este mediodía Antón Pedreira, propietario de la librería compostelana que desde hace más de veinte años acude al evento. “A xente está a responder moi gratamente, estamos moi contentos. Sobre todo tendo en conta a situación global actual, na que o comercio de proximidade está a sufrir; pero dentro desta situación, estamos resistindo ben e vexo ademais que a xente, ademais de alimentarse de comida, tamén quere alimentarse de libros, que tamén é importante”, destacaba.

Participación

En la misma línea se expresaban ayer los responsables de los otros cinco puestos presentes, todos de la ciudad naval. Desde Metropolis Cómics, Manuel Rodríguez aprovechó además para hacer un llamamiento a la participación de todas las librerías de Ferrol. “A mí, personalmente, me parece imprescindible que todas las librerías de la ciudad estén en la feria; es una decisión personal de cada una de ellas, pero para mí es casi una especie de servicio que haces al lector, me parece como una especie de reencuentro obligado con los lectores”, manifestó.



Coincide en esta apreciación Alberto Pena, al frente de la caseta de la librería Estraviz. “Está moi ben organizada, hai moita afluencia de xente a pesar de chuvia pero é unha mágoa que non se apuntaran máis librarías, porque lle daría máis pulo á feira, que xa ten moi boa resposta cidadán”.



Ismael Cortizas (Librería Cortizas) y Beatriz Rodríguez (Embora) reconocen que la lluvia nunca ayuda a estos eventos pero que, aun así, la acogida resultó, una vez más, muy buena.



Para David Justo (Central Librera Real), la Feira do Libro de Ferrol “tiene mucho atractivo y mucho tirón. Nosotros llevábamos años sin venir y la verdad es que estamos muy contentos”, señalaba este mediodía. Entre los autores que estos días pasaron por su caseta para firmar libros, un entusiasmado Rober H.L. Cagiao dedicaba ejemplares de “Misterios de Ferrolterra”, que tanto éxito ha tenido entre el público. “Para min as feiras de Ferrol e a de Coruña son as mellores. Na de Ferrol a xente compra moito e ademais é moi agarimosa”, destacaba el autor, natural de Bañobre (Miño).



Animación

La feria, con la que la Federación de Librarías inició un año más en Ferrol el calendario de eventos que continuarán por toda la geografía gallega, incluyó espectáculos infantiles y familiares que contribuyeron a animar el ambiente.



Más de una treintena de autores, muchos de ellos de la ciudad y comarca, pasaron por la cita para encontrarse con un público tan variado –en edad y gustos– como la oferta de títulos existentes sobre unos mostradores que daban buena cuenta de la gran producción literaria del momento actual.