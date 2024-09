El gobierno publica el decreto sobre las salidas de los bomberos

La concejala de Mobilidade e Seguridade, Pamen Pieltain, firmó ayer la resolución dirigida al cuerpo de bomberos de Ferrol en la que se da solución al conflicto generado el pasado 1 de enero tras caducar el convenio de colaboración con el Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña que regulaba la gestión de las emergencias de los efectivos locales en las salidas a otros municipios de la comarca.



Los bomberos criticaron esta misma semana que no se hubiese solucionado transcurridas casi dos semanas desde que el gobierno local adquirió el compromiso de hacerlo para clarificar su propia situación, trámite que finalmente se hizo efectivo en la tarde de ayer.



A partir de ahora, y mientras no se firme un nuevo convenio con el ente supramunicipal, el personal del cuerpo de bomberos deberá acudir “con carácter xeral, ás emerxencias que se produzan fóra do termo municipal, no marco da activación do correspondente nivel de actuación de carácter supralocal do Plan

Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga) acordado pola autoridade autonómica competente”.



La resolución recuerda que el 31 de diciembre de 2023 finalizó la vigencia de ese acuerdo de cooperación con el ente supralocal por el que el parque municipal de bomberos prestaba el servicio contraincendios y salvamento también en los términos municipales de Ares, Cedeira, Fene, Mugardos,

Neda y Valdoviño. En estos momentos, Ferrol no ha firmado todavía un nuevo convenio con el Consorcio Provincial para colaborar en una área en la que el Concello “non ten, orixinariamente, competencia” y, además, explica la resolución, se está tramitando “a cobertura da totalidade dos postos de traballo existentes na súa Relación de Postos de Traballo (RPT)cara a unha óptima prestación

do servizo”.



Los bomberos llevaban tiempo advirtiendo de la situación de “indefensión” en la que se encontraban tras haber caducado el acuerdo, puesto que dejaba al albur del cabo de guardia la decisión o no de atender las llamadas de Emerxencias de Galicia.



En principio, la voluntad es firmar un nuevo convenio en breve, que deberá estar dotado con otros ocho efectivos, además de los 55 que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en vigor. En la actualidad solo son 39.