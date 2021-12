El Gobierno publica en el BOE las bases de las ayudas por el cierre de las centrales térmicas

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) hizo ayer oficial la primera línea de ayudas para aquellos municipios afectados por el cierre de centrales térmicas con la publicación de la convocatoria y sus bases en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se trata de un fondo de 91 millones de euros –más otros nueve para asistencia técnica para la presentación de proyectos por parte de los concellos– para las 14 áreas afectadas en toda España –184 municipios– a cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia del Gobierno.



En el caso de Galicia, se establecieron dos zonas: la de As Pontes, que incluye los concellos de Cabanas, A Capela, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Ortigueira, As Pontes, San Sadurniño, As Somozas, Muras, Vilalba y Xermade; y la de Meirama, donde participarán los municipios de Carral, Cerceda, A Laracha, Ordes y Tordoia.



Esta línea de ayudas, independiente de los fondos comunitarios destinados a las zonas de transición –y que destinará a Galicia 111 millones de euros– tiene como objetivo sufragar el coste de ejecución de proyectos “en inmuebles y espacios públicos y bienes de dominio público”.









Proyectos





Tal y como detalló el Miteco por medio de un comunicado, la gestión de estas ayudas estará centralizada por el Instituto de Transición Justa, siendo financiable el 100% de los costes de las actuaciones.



En este sentido, el Ministerio señaló que las ayudas se destinarán a intervenciones edificios u otros tipos de infraestructuras para darles “nuevos usos de carácter social”, la prestación de servicios públicos, vivienda social, etcétera. También podrán destinarse a proyectos de innovación digital y promoción del emprendimiento y el desarrollo económico; infraestructuras ambientales para la puesta en valor del patrimonio natural; proyectos de aprovechamiento de recursos y economía verde –como huertos urbanos o puntos de recogida de biomasa–; y “soluciones de movilidad sostenible”.