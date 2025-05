El gobierno de Ferrol acepta 74 de las 106 alegaciones al Plan de Mobilidade

Duplicar los kilómetros de sendas peatonales y carriles-bici e incrementar hasta las 7.500 –un 31% más que hace dos años– el número de plazas de aparcamiento disuasorio y subterráneo son dos de los objetivos que, en el horizonte de 2030, contempla el primer Plan de Mobilidade Urbana Sostible –PMUS– de Ferrol. El alcalde, José Manuel Rey Varela, actualizó la información del proyecto que se presentó en su momento y que, tras el periodo de exposición pública y presentación de alegaciones, ha experimentado cambios al aceptarse, subrayó el regidor, “74 das 106 achegas” de partidos políticos, Sergas o centros educativos, entre un total de 17 entidades que lo hicieron.

22 kilómetros de carril-bici es el objetivo que se marca el PMUS para 2030: el doble de la extensión actual



“Aínda tendo a maioría absoluta, somos capaces de escoitar”, dijo Rey Varela, “porque non cremos nos caudillismos e si en que este PMUS debe ser un punto de encontro de visións diferentes para facer de Ferrol unha cidade mellor, máis sostible e agradable”.



El alcalde contrapuso este proceso al que el gobierno precedente activó en 2022. “Daquela deuse moi pouco tempo para presentar alegacións e non se aceptou ningunha das que se presentaron”, recordó, “entre elas as do Partido Popular”, contrario a aquel proyecto de Axenda 2030 porque “non nos parecía razonable o peche perimetral do centro, nin cremos en que debe basearse en límites, prohibicións e restricións”. El primer edil defendió que con las actuaciones que prevé el PMUS se va a conseguir que “Ferrol destaque en toda España” en materia de movilidad.

De los 46.266 vehículos que están censados en el Concello, el 36,6% no tienen distintivo medioambiental



En ese sentido, subrayó que es “posible, como demostra este PMUS, gañar espazo para o peatón e gañar estacionamento”. El gobierno tendrá en 2030 “7.500 prazas de aparcamentos disuasorios e subterráneos”, lo que supone un 31% más que hace dos años, y que suma a los que en los últimos meses se han habilitado –en San Xoán, por parte de la Xunta; en la carretera Baja, con un convenio entre la Xunta y el Puerto; y los que han abierto con la humanización de As Pías, inversión del Gobierno central– los previstos en la parcela de Jabones Pucho –para Ferrol Vello y A Magdalena– y en Esteiro y Caranza, en el desarrollo del proyecto “Abrir Ferrol ao mar”.

El PP acepta el 70% de las propuestas del BNG, el 45% de las de FeC y el 35% de las del PSOE



Otras medidas son la creación de la Zona de Baixas Emisións y las medidas encaminadas a que la ciudad asuma la competencia de prestar un servicio de transporte público municipal. El alcalde recordó que hace ocho años el Concello “renunciou” y por eso es la Xunta la que asume ese servicio, aunque el objetivo es que en 2030, finalizada la concesión actual, el Concello la recupere.



“Este PMUS é moito máis ambicioso do que se formulou en proxectos anteriores”, afirmó el alcalde, que incidió en las “múltiples achegas” y el “proceso participativo do que nace”.