El gobierno ferrolano asegura que mantendrá los tilos y actuará para conservarlos

El gobierno local realizará actuaciones en la plaza de Armas, pero no destinadas a cambiar la fisonomía de la misma sino para buscar soluciones al estado en el que se encuentran los tilos de este espacio público. Así lo confirmó ayer el alcalde, José Manuel Rey, tras el informe al que tuvo acceso este Diario y que daba cuenta de los problemas de “estrés” de muchos de los ejemplares, por lo que se aconsejaban cambios tanto en los alcorques como en la compactación del terreno en el que están plantados. No se harán, de este modo, otras actuaciones más que las indispensables para mantener los tilos, insistió el regidor.

Rey Varela afirmó que están “para buscar solucións e non xerar porblemas novos”, por lo que desmintió que se pretenda realizar ningún cambio sustancial en la configuración de la plaza “e moito menos meter coches nela, como se está a comentar”.



Indicó, sin embargo, que sí está previsto acometer actuaciones para dar cumplimiento a las recomendaciones que se apuntan en el informe técnico pertinente y también ratificó que se trata de una superficie y de una especie que supone cierta dificultad, por lo que el mantenimiento que se debe efectuar es importante.



Para determinar de forma exacta qué actuaciones deben realizarse, con el objetivo final de preservar estos ejemplares –de los que recordó que tuvieron un coste de 60.000 euros–, se ha solicitado un informe de actuaciones que pasarían, en todo caso, por una descompactación del terreno hasta el cuello de los árboles que se encuentra enterrado y evitar que se saturen de agua los alcorques existentes. También sería preciso dotar de más alcorques aquellos ejemplares de tilos que no cuentan con ellos y aportar una cubierta herbácea, de la que ya habla el informe de la empresa ARTEC –Ténicas Arbóreas Gallega–, encargado por el anterior ejecutivo socialista.



Las medidas buscan “garantir a conservación” y aseguró en esa misma línea que “cando se toman decisións non son para revisar actuacións urbanísticas anteriores, porque o importante é contar co asesoramento dos propios técnicos municipais”, recordando en este mismo sentido las obras de la calle de la Iglesia, donde parece que las especies arbóreas elegidas no son las adecuadas para ese diseño urbanístico.

La coordinación entre Servicios y Urbanismo es fundamental, insistió Rey Varela, “e iso é o que imos facer aínda que sexa con efectos retroactivos, como nestes casos”.



Sobre el porqué se ha llegado a la situación actual de los árboles, el alcalde indicó que puede haber habido un problema inicial de ejecución –especialmente en cuanto a los alcorques– pero también en el mantenimiento, toda vez que el 70% de los tilos ya presentaban problemas poco tiempo después de su plantación, por lo que “hai un déficit de conservación evidente”. Esto sucede, apuntó el alcalde, no solo con los árboles de la plaza de Armas sino con la masa arbórea del municipio en general. Por esta razón manifestó su compromiso de regular la contratación del servicio de Parques y Jardines y mejorar estas cuestiones.



Un informe sobre cuidados del PSOE

Desde el grupo socialista, que fue el encargado de solicitar el informe al que ahora se alude y que tendrá en cuenta el ejecutivo actual a la hora de actuar, la que fue edila de Servizos, Ana Lamas, respondió a las críticas sobre la falta de mantenimiento, efectuadas por Ferrol en Común, explicando que precisamente con el fin de actuar correctamente con estos árboles fue por lo que se encargó este informe “como lo pedimos también sobre otros elementos del patrimonio arbóreo de la ciudad”, matizó.



La concejala explicó que la masa arbórea de Ferrol es muy rica pero tiene la peculiaridad de que en el Concello no está cubierta la plaza de ingeniero agrónomo, por lo que se piden informes para realizar las contrataciones pertinentes.



Insistió en que aunque el proyecto de la plaza de Armas “no era el nuestro”, en todo momento se ejecutó y se trabajó para que estuviese en buenas condiciones, para hacer frente a la conservación de las especies de la ciudad que son valiosas, unas económicamente, como los tilos, y otras también por su antigüedad.