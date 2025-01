Gadisa elige Vilar do Colo para la primera apertura del año de un Claudio Express

La primera franquicia que Gadisa Retail abre este año se localiza en la parte fenesa del polígono industrial de Vilar do Colo. Se trata, informa la compañía, de un Claudio Express en una “zona muy transitada a diario” como es la estación de servicio de la avenida de Astano, en la parcela B-3.



El establecimiento tiene una sala de ventas de 100 metros cuadrados y se concibe, como el resto de los Claudio Express, para que los clientes “puedan hacer una compra rápida y cómoda”. En concreto, ofrece un surtido “muy seleccionado” de 1.000 referencias básicas de alimentación, droguería e higiene “que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de este perfil de consumidor”.



Además del supermercado, el Claudio Express, informa la empresa, completa su oferta con los servicios del propio complejo: “gasolinera, butano, túnel de lavado, boxes de lavado y aspirado, además de café”.



Al acto de apertura del establecimiento asistieron José Carlos Díaz y Fernando Mosquera, delegado y adjunto, respectivamente, de Gadisa Retail en el área de Ferrolterra; Miguel Freire, director de ventas de franquicia; Sergio Trujillo, coordinador, y David Calvo, supervisor de franquicia del establecimiento.



Un total de 238 puntos

Desde hace un año, la marca Claudio ha abierto en Ferrolterra cuatro establecimientos. El año pasado fueron los de As Pontes, Ferrol y Moeche para un total de once en toda Galicia. Con la de Vilar do Colo son 238 puntos de venta no solo en Galicia, sino también en Asturias, Castilla y León y Madrid. De todos ellos, 113 son supermercados Claudio y 125 la modalidad Express. La compañía informa de que prevé abrir nuevos establecimientos en los próximos meses.



Según señala Gadisa Retail, la franquicia se posiciona como “la de mayor relevancia” gracias “a la confianza que genera entre emprendedores, pymes y negocios familiares que optan por incorporarse a la compañía líder de la distribución en Galicia”, apuntan.



En esa línea, destacan como factores decisivos, entre otros, la facilidad para acceder a una “completa variedad de producto, asesoramiento en las diferentes fases de implantación y desarrollo del negocio”, subrayan desde la firma.