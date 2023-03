El fracaso de las negociaciones con Ferrol en Común hace que Podemos concurra en solitario a las elecciones

La cuenta atrás para las elecciones municipales ha despejado ya dos nuevas candidaturas de las cinco que, hasta el momento, se habían dado a conocer (Ángel Mato, PSOE; José Manuel Rey, PP; Jorge Suárez, FeC; Iván Rivas, BNG; y Carmen Rodríguez Sabín, Centristas).

La organización política Ligando acaba de nombrar a Iolanda Teixeiro Rei como candidata a la Alcaldía de Ferrol, tras haber ocupado ya ese puesto en las elecciones municipales de hace cuatro años.

Por su parte, Aitor Cordero será el candidato por Podemos. Aunque este nombre ya se había dado a conocer, tras la retirada de Borja San Ramón para facilitar las negociaciones con Ferrol en Común en la idea de conformar una única lista electoral, no ha sido hasta esta tarde cuando se ha confirmado que no se ha conseguido el acuerdo esperado. De este modo, Podemos se presentará en solitario en las próximas elecciones municipales.

Así lo explicó ayer el ya candidato a la Alcaldía por Podemos, Aitor Cordero, que no dudó en culpar a Ferrol en Común de que no se hayan podido presentar de forma conjunta, asegurando que la formación que lidera Jorge Suárez "tiña como obxectivo que Podemos non se presentara ás eleccións".

Cordero aseguró que desde su formación se puso todo de su parte para llegar a un acuerdo e incluso se planteó un nombre que incluiría a todas las formaciones, "ademais de aceptar que o candidato de Ferrol en Común liderara a proposta conxunta". Sin embargo, indicó el alcaldable, en el proceso de negociación se vio que no iban en la misma dirección.

Cordero apuntó que la ciudadanía está "cansa de esperar a que se resolvan os problemas da cidade" y por eso los requisitos que se pedían desde la formación morada era "un acordo claro e conciso que se poida levar a cabo a curto prazo" para las cuestiones más urgentes, que "quen tivo responsabilidades ten que recoñecer os erros" y "a garantía de que as medidas que se pactan e se asinan nun papel se cumplan e que haxa un goberno de coalición estable". Sin embargo, no ha podido llegarse a acuerdo y Podemos no considera que sea viable esperar más tiempo.

El ya candidato de Podemos concluyó señalando que su formación no está dispuesta a aceptar que "estea calando na cidadanía a idea de que hai unha clase política que leva moitos anos no Concello e non aporta solucións". En breve, el partido dará a conocer la lista electoral con la que concurrirán a los comicios.