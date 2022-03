Formoso aborda con Navantia la inminente construcción de las nuevas fragatas F-110

El presidente de la Diputación de A Coruña y secretario general del PSdeG, Valentín González dio ayer constancia del interés de su formación por que Navantia aproveche el desarrollo de las futuras fragatas F-110 para la fabricación de un nuevo dique en las instalaciones de la ría de Ferrol. Así lo trasladó tras mantener un encuentro de trabajo en Madrid con el presidente del grupo naval público, Ricardo Domínguez para abordar el inminente comienzo de la construcción de los buques.



La reunión, a la que también acudió el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sirvió también para “constatar” el interés de Navantia de que este proyecto “repercuta na xeración de valor engadido na comarca”. De esta manera, Formoso explicó que se desplazó hasta Madrid para recibir, por parte de Domínguez, “unha explicación polo miúdo” de la planificación para la construcción de los navíos durante los próximos doce años –recordando, además, que este contrato podría generar hasta 8.000 empleos, entre directos, indirectos y derivados–.







Más allá del contrato



El encuentro, tal y como detallan desde el PSdeG, también fue una vía para trasladar al grupo naval “a reclamación” de que este importante contrato no solo genere valor añadido en la cadena productiva local, sino que también “vaia máis alá de cortar chapa”. En este sentido, Gonzalez Formoso apostó por que la fabricación de estas fragatas “permita facer de Ferrol un polo de referencia das novas tecnoloxías aplicadas a un modelo de industria propio do século XXI”.



Como parte de este cometido, el presidente de los socialistas gallegos expresó su “máximo interese” en que “outras compañías tecnolóxicas con responsabilidades no programa” repliquen el modelo de Siemens de “desenvolver en primeiro lugar os modelos dixitais dos prototipos obxectivo” –en referencia a las labores desarrolladas en parte en el Centro de Excelencia del Sector Naval (Cesena) de la firma en las instalaciones del CIS de la ciudad naval–.









Dique seco





Por último, como ya se había mencionado, González Formoso trasladó al presidente del Navantia el gran interés de su formación en que el contrato de las F-110 traiga consigo la construcción del demandado dique seco en las instalaciones de la ría.



Esta infraestructura, apuntó el secretario general del PSdeG, “permitiría incrementar a eficiencia das instalacións”, además de “asegurar a carga de traballo” en las mismas durante las próximas décadas.









Retraso





Por otra parte, fuentes cercanas al grupo naval confirmaron ayer un leve retraso en el inicio del corte de chapa de los nuevos navíos, planificado en un principio para el pasado día 23.



Tal y como apuntaron los sindicatos la pasada semana, el retraso parece ser únicamente protocolario, por lo que se espera un inicio inminente del contrato.