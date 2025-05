Bizum y TPV, las mesas de cuestación de la AECC se modernizan con los tiempos

Una marea verde de voluntarios de la delegación local de la Asociación Española Contra o Cancro (AECC) volvió a tomar de nuevo las calles de Ferrol y de los municipios de la comarca con motivo del tradicional Día de la Cuestación, que se celebró ayer en todo el territorio desplegando casi dos mil mesas en el país.



La entidad en la urbe hizo de nuevo un enorme esfuerzo movilizando a casi 70 voluntarios y voluntarias que, hucha en mano, volvieron a poner a prueba la solidaridad de una ciudad que siempre responde a los movimientos filantrópicos. Así lo ponía de manifiesto la presidenta de la delegación ferrolana, Isabel Estevan, que destacaba “la enorme colaboración que siempre nos brindan los ferrolanos”.

Los voluntarios se distribuyeron por las vías más céntricas de la urbe y de los concellos de Narón, Fene y Neda



Como es costumbre, dispusieron una veintena de mesas por las zonas más transitadas de la urbe y también en los municipios vecinos de Narón, Fene y Neda.



Un aspecto a destacar esta edición, y que se consolida, es la posibilidad de aportar a la causa sin necesidad de entregar efectivo, a través de transferencias por Bizum (usando el código 06505) o bien pagando directamente con el TPV. No todas las mesas disponían de esa alternativa, pero la que está situada en plena calle Real, a la altura del Casino, sí que ofrecía esa posibilidad.



“La verdad es que se está aportando mucho por esta vía”, explicaba sorprendida Estevan, quien añadía que “a veces, la gente se encuentra que no lleva dinero encima y a los que nos dicen que no colaboran porque no traen la cartera o efectivo les ofrecemos el datáfono y aportan”.

En la mesa del Casino se pudo realizar donaciones con tarjeta de crédito al disponer de TPV



Aunque el balance general fue bueno, a primera hora de la mañana los voluntarios situados en algunos puntos notaban que, con respecto a otros años, la gente estaba colaborando menos. Así sucedía en la de Capitanía, donde esperaban la hora del “aperitivo” para captar a más personal en esa zona.



La sensación también era un poco amarga en la mesa dispuesta en el mercado. “El problema es que un jueves hay algo menos de gente por aquí; si hubiera sido un viernes seguro que había más movimiento”, explicaban. Pese a este temor inicial, la valoración de la presidenta de la AECC era positiva.

En el mercado la participacióon arrancó de forma muy tímica



Isabel Estevan recordó la importancia que tiene para la entidad acciones como esta, en la que el fin último es recaudar dinero para seguir avanzando en investigación y poder alcanzar el objetivo que se han marcado para 2030 de lograr el 70% de supervivientes de la enfermedad. “La gente siempre se asusta mucho cuando recordamos que se da un diagnóstico cada dos minutos, pero nosotros lo que siempre decimos es que se debe tener en cuenta que la supervivencia también aumenta, que los tratamientos son cada vez más específicos y menos agresivos, puesto que gracias a la investigación se está mejorando mucho pese a que los nuevos casos sigan siendo muy numerosos también”.

Martina Aneiros participación en la cuestación y mostrando el respaldo de la Xunta a labor que realizan desde la AECC





Apoyo de la Xunta



La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, también se acercó a colaborar con la causa y visitó la céntrica mesa del Casino, en la calle Real, donde saludó a la presidenta y la vicepresidenta de la delegación local, Isabel Estevan y Mabel Sanesteban, respectivamente, además de las voluntarias de la entidad que allí colaboraban. La responsable destacó “o labor fundamental” que realizan y también recordó el apoyo que brinda el ejecutivo gallego para el desarrollo de programas de voluntariado en el Área Sanitaria de Ferrol, consolidando una red estable de apoyo y acompañamiento al paciente oncológico.