La firma del contrato acerca el inicio de las obras en As Pías

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha anunciado la formalización del contrato para la humanización de la avenida de As Pías, por un importe de 4,9 millones de euros, en su segundo tramo, entre Caranza y O Bertón (de los puntos kilométricos 0,600 a 1,100). Se encargará la Unión Temporal de Empresas F. Gómez-Prace. El primer tramo, a partir de la carretera de Castilla, está en proceso de licitación.



El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, recibió este nuevo trámite como una confirmación de que el Gobierno Central “está a cumprir escrupulosamente os prazos que tiñamos marcados para o inicio desta actuación tan importante”. Aseguró que “en breve comezarán as obras” y espera que estas transcurran “con total normalidade”. Suponen, en palabras del regidor, “un espaldarazo definitivo ao modelo de cidade que temos sempre enriba da mesa, unha cidade para as persoas na que hai que ir adaptando espazos que antes eran viarios ás necesidades actuais”. Además, esta humanización en uno de los accesos principales a la ciudad permitirá “suturar os barrios e achegar moito máis á poboación de Caranza coa de San Xoán-Bertón”.





Esta primera fase abarca medio kilómetro en Caranza; la segunda está en proceso de licitación





Las obras, en las dos fases, convertirán 1,1 kilometros de la FE-14 en una vía urbana para “incrementar la seguridad vial, impulsar la movilidad sostenible y romper las barreras entre los barrios”, con la consiguiente mejora de la calidad de vida, explican desde el Ministerio. Se financian con cargo al programa de actuaciones para la mejora de entornos urbanos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE, dotado con 105 millones de los fondos europeos de reconstruccion Next Generation.



Se moverán un total de 167.000 metros cúbicos de tierras y se crearán 40.700 metros cuadrados de zonas verdes, 14.900 de aceras y 1.530 de carril bici.



El efecto barrera se diluirá al situar al mismo nivel todos los cruces, eliminando así los pasos elevados y subterráneos y distribuyendo el tráfico en la zona con rotondas (están previstas dos). Además, se “calmará” el tráfico destinando los carriles de la derecha en ambos sentidos a vía de servicio. Además, se diseñan zonas verdes y carril bici y se contempla la instalación de alumbrado y semáforos que faciliten el tránsito.