La figura y trayectoria de la sevillana Julia Uceda se homenajea con un acto colectivo

La catedrática de Literatura Española, poeta y profesora Julia Uceda Valiente, que nació en Sevilla en 1925 y falleció en Ferrol este año, fue homenajeada ayer en un acto que coincidió con su 99 aniversario. El evento contó con la participación de multitud de interventores que mantuvieron relación con la protagonista, así como distintos representantes políticos e institucionales.



El vínculo de la sevillana con Ferrolterra se desarrolló a lo largo de los más de 50 años que llevaba afincada en la ciudad, tal como se recordó en la sesión, en primer lugar con residencia en O Alto do Castiñeiro y posteriormente ya en el valle de Serantes. En vida, Julia Uceda recibió distintos reconocimientos municipales como son la Medalla de Prata de Ferrol y el nombramiento como Filla Adoptiva de la ciudad en 2009, además de haber sido la primera mujer galardonada con el Premio Nacional de Poesía y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.



Entre los distintos participantes, destacó la intervención, en diferido, de Francisco Uceda, sobrino de la autora, que envió desde su residencia en Nueva York un vídeo con fotografías que recopilaba algunos de sus méritos y la propia percepción del familiar, lector y traductor de su obra. “Una poeta de voz revolucionaria y pensamiento profundo que, desde su primer paso en el mundo literario, rompió las reglas y desafió las normas que la sociedad imponía a las mujeres de su tiempo”, narró el artista.



Asimismo, se pronunció la sobrina de Uceda, Pilar Pérez, que estuvo presente junto a otras personas unidas por lazos familiares y cerró el acto agradeciendo al Concello “este homenaje, en el que se ha reconocido claramente la importancia de nuestra tía en el contexto de la poesía española actual”. Además, destacó los diversos lugares del mundo que hicieron a la poeta, concretando que “ha sido aquí, en Ferrol, donde ha permanecido más tiempo”.



Aparte de los familiares, el acto contó con el director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Manuel Lorenzo, y el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo, que dejó constancia del privilegio que supone haber publicado sus obras con la entidad, además de avanzar su intención de que el legado artístico continúe viviendo en las generaciones posteriores.



De la misma manera, José Antonio Ponte Far fue conduciendo el homenaje, que se realizó a una “gran muller e importantísima poeta, coa que puiden compartir moitos anos de traballo no IES Concepción Arenal”. Por otra parte, el alcalde de Ferrol se despidió recordando la afirmación que hizo la propia homenajeada, “ser poeta me ha permitido seguir con vosotros”.



Otro de los momentos destacados del evento vino de la mano de tres alumnas del CPR Tirso de Molina que, a través de su profesora Margarita Hernández, se comunicaron por carta con la poeta. Las pequeñas leyeron sus propios textos, en los que relataron lo que aprendieron de Julia Uceda por correspondencia, gracias a la relación de la docente, que comunicó algunas de las lecciones dejadas por la autora, como que “mentir es proponerte no decir la verdad”, señaló.



La profesora de literatura Ángeles Seoane Fernández también tomó parte en el homenaje, dada la amistad que compartieron durante 47 años, por lo que resumió algunas de las impresiones que más quedaron marcadas en su memoria y en la de otras personas a su alrededor. “A pesar de lo menuda que era, prometía ser impactante”, expresó la compañera, adjuntando algunos recuerdos que lo corroboraron.

Por ejemplo, detalló la encomienda de Julia Uceda, al conversar sobre sus alumnos bilingües: “pues encárgate tú de que lean en gallego y en castellano”, en una época en la que “todavía no se había incorporado el gallego como disciplina a los institutos”, declaró Seoane. Por este motivo, esta protagonista, “que no perdió hasta el último instante de su vida su melodía andaluza, me fascinó que tuviese tanta atención por nuestra lengua vernácula”, concluyó.



Una de las últimas intervenciones fue la realizada por la poetisa y periosista de Ombre, en Pontedeume, Eva Veiga, que recitó algunas de las letras de Julia Uceda, empezando por “El encuentro”. Esta relatora participó coincidiendo con su propio cumpleaños, por el que fue felicitada por José Antonio Ponte Far. Los distintos discursos se completaron con las melodías efectuadas por un dúo musical integrado por voz y piano, que interpretó algunos temas populares como son el clásico cinematográfico “Over the Rainbow” o las notas elegidas para clausurar el encuentro, correspondientes al título “Blue Moon”.