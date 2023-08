Fiestas de Ferrol: Los temas de Alejandro Sanz, en vivo con la voz de Fran Valenzuela

La potencia de las bandas de los locales de ensayo resonó por toda la plaza de Armas y aledaños en la noche dedicada a los grupos de casa, con protagonismo para La Calle del 23, Keepers, Far Away Place y Host. Hoy toma el relevo, en este mismo escenario, el granadino Fran Valenzuela, con su tributo a Alejandro Sanz. El parecido en la voz es asombroso, como ya ha dejado patente en programas televisivos como “Tu cara no me suena todavía” o en “La Voz” y en escenarios de ciudades de toda España por las que gira con este espectáculo.



A falta de Alejandro Sanz en persona (a finales de julio hubo oportunidad de verlo en Galicia, en Vigo), en Ferrol sonará uno de sus más reputados imitadores, alabado por el propio artista y reconocido por la emoción que transmite en sus interpretaciones. En el repertorio sonarán temas de la larga carrera del artista, desde “Vivendo deprisa”, de 1991, con el que rompió las listas de éxitos. Serán un sinfín de temas conocidos como “Amiga mía”, “Te lo agradezco, pero no”, “Cuando nadie me ve”, “Corazón partío” o “No es lo mismo”.



El concierto comenzará a las 22.30 y antes habrá oportunidad de escuchar música en la calle con Devalo, que actuarán desde las ocho de la tarde en la calle Magdalena (Kiwi), dentro del ciclo organizado por comerciantes y hosteleros con el Concello.

Conciertos



Miércoles 23:

l Música en vivo. Kiwi.20.00 horas. Devalo// Plaza de Armas. 22:30 h. Fran Valenzuela (Tributo a Alejandro Sanz)



Jueves 24:

l Música en vivo. Núa, Chalana y Area. 20:00 h. Malditos pendejos// Festival Rock de Canido. Plaza Fernando Miramontes. On fire (Tributo a Jimi Hendrix) 20:00 h; Mártires del Rock&Roll (Tributo a Los Suaves) 21:25 h; King Sapo 22:40 h.; Riff Raff (Tributo a AC/DC) 00:10 horas.



Viernes 25:

l Plaza Armas. 22.30 horas. Marlon.



Sábado 26:

l Plaza de Armas. 22.30 horas. La La Love You.



Domingo 27:

l Plaza de Armas. 22.00 horas Treixadura.



Lunes 28:

l Plaza de Armas. 22.00 horas.Festival de Rondallas.



Martes 29:

l Plaza de Armas. 22.30 horas. Camela.// Música en vivo. El congreso. 20:00 h. Irene Amador



Miércoles 30:

l Plaza de Armas.22.30. Fillas de Casandra// Música en vivo. Kiwi.20.00 horas. Coke Couto.



Jueves 31:

l Festival folclórico. Plaza de Armas.19:00 horas. Toxos e Froles y Rancho da Praça // Música en vivo Núa, Chalana y Area. 20:00 h. Baluarte// Orquesta Olympus. 00.30 horas (después de los fuegos). Puerto de Curuxeiras.