Fevino premiará en Ferrol a figuras de cada denominación de origen con sede en Galicia

La próxima edición del Salón Fevino se repartirá entre Ferrol, Betanzos y Santiago de Compostela pero será en la ciudad ferrolana en donde se celebre la ceremonia de entrega de los premios “Guardianes del vino”, con la que se hace un reconocimiento público a personalidades “cuya trayectoria profesional ha contribuido a engrandecer el mundo de la viticultura”, apuntan desde la organización.



En Ferrol, se hará hincapié en la viticultura gallega, con un galardón por cada denominación de origen. Así, de Valdeorras, se distingue al enólogo Telmo Rodríguez, formado en Burdeos y que elabora vino en distintas regiones de Europa creando referencias a partir de viñedos recuperados.



De la denominación Rías Baixas se selecciona a Rodrigo Méndez y Raúl Pérez, dos enólogos que forman el proyecto Forjas del Salnés, fundado en 2005 y que resalta las variedades tintas de la zona.



El productor Fernando González es el premiado en la Ribeira Sacra, por su trayectoria, que comenzó en los años 80 y abrió camino a la recuperación de variedades autóctonas.



En la D.O. Ribeiro, se destaca al viticultor Luis Anxo Rodríguez, que recupera pequeñas parcelas desde su proyecto A torna dos Pasás y obtiene vinos con gran reconocimiento internacional.



El Guardián del Vino de Monterrei es José Luis Mateo, que desde su Quinta da Muradella ha conseguido situarse como una de las cien mejores bodegas del mundo en el año 2020.



También el 30 de mayo se reconocerá la trayectoria de dos maestros del vino internacionales (Master of Wine). Son Sarah Jane Evans, escritora, periodista de vinos y copresidenta de los Decanter Wordl Wine Awards; y Tim Atkin, periodista y juez de concursos internacionales cuyas valoraciones son seguidas por bodegueros y enólogos de todo el mundo.



En Santiago, el día 15 de junio, se realizará otra ceremonia, más breve, en la que también se nombrará Guardián del Vino a Pedro Ballesteros, primer Master of Wine español, periodista especializado y también jurado de concursos internacionales; y a Andrés Proensa, actual director de la revista Planeta Vino, que celebra su 20 aniversario, y autor de una guía de vinos españoles.