O Festival Escolar do Camiño Inglés deste ano descubre a riqueza de Narón dende Ferrol

A quinta edición do Festival Escolar do Camiño Inglés, que fai partícipes a milleiros de alumnos de Educación Primaria das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, ademais das Mariñas, continuará a celebración este martes e o mércores. Nesta xornada de clausura, os nenos e nenas levarán para casa un dos tesouros cos que conta o concello de Narón, que é a localidade protagonista deste ano.

Trátase dunha proposta coa que os escolares establecen contacto co Camiño Inglés dende Ferrol, tanto co seu trazado, como cos seus valores ou o seu coidado, entre outros aspectos.



O formato cambiou nas últimas citas co Teatro do Camiño Inglés, no que se desenvolve un espectáculo artístico multidisciplinar, que en cada edición dedícase a un dos municipios polos que transcorre o roteiro. Nesta ocasión, que se realizará na capela do centro cultural Torrente Ballester, a quenda é para Narón, polo que os asistentes descubrirán o seu patrimonio, incluíndo as súas lendas e festas.

Os atractivos locais nos que se focalizará son o mosteiro de San Martiño, os Pementos do Couto e a lenda da Pena Molexa, amais do grupo gañador de Got Talent, Lil-Kids, da escola Paso a Paso.



Nesta convocatoria, o evento contou coa participación dos CEIP Esteiro, Pazos, Virxe da Cela, de Monfero, San Xoán de Filgueira, O Feal, A Laxe, Ledicia e Virxe do Mar, así como dos CPR Lestonnac, Tirso de Molina, Belén, Cristo Rey, Valle Inclán 1, Jorge Juan de Narón, San Rosendo, Ayala e Jesús Maestro. O Festival Escolar do Camiño Inglés está financiado pola Xunta a través da Axencia de Turismo de Galicia, e conta ademais coa colaboración de Gadis, Alsa e a Indicación Xeográfica Protexida “Pemento do Couto”.



Aínda que o festival xa celebrou seis pases a comezos deste mes, este martes continuará coa asistencia de distintas autoridades. O mércores pecharase o encontro e os pequenos levarán para casa unha das reliquias naronesas, unha semente dun pemento do Couto cunha maceta para prantar e coidar.