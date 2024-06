O Festival Celta de Ortigueira terá un punto violeta e unha plataforma PMR

A Consellería de Política Social e Igualdade reforza o seu compromiso co Festival Internacional do Mundo Celta, que se celebrará do xoves 11 ao domingo 14 de xullo, coa provisión das principais medidas de inclusión e seguridade do evento.



Nesta edición do encontro por excelencia da cultura celta, instalaranse un punto violeta e unha plataforma para persoas con mobilidade reducida –PMR–, que teñen o obxectivo de promover un ambiente seguro e accesible para a totalidade dos asistentes. Este chamado punto violeta, que estará localizado na Alameda, terá a finalidade de sensibilizar, previr e atender ás posibles situacións de acoso e violencia de xénero. O posto estará a cargo de persoal especializado que ofrecerá información, asesoramento e asistencia a quen o precise.



A plataforma PMR instalarase para garantir unha boa visibilidade do Escenario Estrella Galicia e que todos os espectadores poidan aproveitar os concertos sen barreiras. Ademais, na Alameda poñeranse a disposición do público novos baños adaptados. Aproveitando a aposta da Xunta de Galicia, o Comité Organizador do Festival de Ortigueira agradece o apoio institucional e confirma a súa aposta pola formación dun evento máis seguro e accesible para todo o público.