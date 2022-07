La Festa da Cabria de Redes vuelve a reunir a cientos de personas en torno a la tradición pesquera

La parroquia aresana de Redes volvió a vivir ayer un día lleno de propuestas de ocio y actividades al amparo de la tradicional Festa da Cabria. Un cita etnográfica que pretende rememorar los trabajos de secado de redes que se hacían por parte de los pescadores del lugar, colgándolas en una estructura denominada cabria, una escenificación que, como destacó Daniel García Fernández, el presidente de la Agrupación Instrutiva de Caamouco, ha sido presenciada por numeroso público, animado tal vez por el buen tiempo reinante durante la jornada, o tal vez porque la cita se ha convertido en la más completa hasta la fecha. “Fumos incorporando novos elementos e parece que iso callou na xente, que se animou a vir, parece que voltamos a plena normalide, o peirao estaba cheo e tamén os bares e negocios, así como os postos de artesanía e de venda de polbo”, subrayó García.



Y es que este año, al margen de la propia escenificación, que es el eje central de la fiesta, se dispusieron diferentes puestos de artesanía de mano de la Asociación Camiño da Artesanía; también gustó mucho la exhibición didáctica de la Asociación de Redeiras O Fieital, de Malpica, que realizaron labores de cosido en directo. “De feito, o que máis apreciou á xente foi que viñeron co seu traballo de verdade, non foi unha mera escenificación”, precisó el presidente de la Agrupación Instrutiva, quien añadió que las personas no tuvieron reparo en preguntar curiosidades o dudas y dialogar con ellas en todo momento, sino que “tamén se puxeron a coser xunto a elas”, explicó Daniel García.



Regresó también la cabria infantil, y del mismo modo que se había hecho el sábado en las instalaciones de A Tenencia, los más pequeños pudieron practicar en una cabria hecha para la ocasión. Además, disfrutaron con los juegos propuestos para ellos así como de un taller de creación de peces con mimbre.

Una muestra de cestería y encaje y la música de gaitas de “Trouleada” animaron una mañana repleta de bullicio y fiesta en Redes y que aprovecharon también los negocios locales, llenos para la ocasión. El puesto de venta de pulpo también fue un acierto dadas las colas que se registraron al término del colgado de redes.



En la escenificación de la XVI Festa da Cabria de este año colaboraron con la Agrupación Instrutiva en el colgado de redes dos jóvenes de 13 y 14 años, Sasha y Helena, que desplegaron su buen hacer sobre la estructura, que está a una importante altura.



Las cabrias fueron “unha solución fundamental para o de-senvolvemento da vila, xa que melloraban a conservación dos aparellos de pesca e solucionaban a falta de espazo no pequeno porto de Redes”, recuerdan desde la Agrupación Instrutiva de Caamouco.



La actuación de la banda Blues do País a última hora de la tarde puso el broche final a una cita que este año recuperó todo su esplendor y ganó atractivos gracias a las propuestas paralelas que se han ido incorporando y que han sido muy bien recibidas por el público allí congregado.