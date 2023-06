Ferrolterra llega a la investidura con varios gobiernos en el aire

La veintena de municipios que componen las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal afrontan las sesiones de investidura de hoy, tras las elecciones municipales del 28 de mayo, con diferentes niveles de tensión. El camino está expedito para las diez mayorías absolutas que se consiguieron en los comicios, cinco menos que hace cuatro años. Son en Cerdido, Mañón, Moeche, Neda, Pontedeume, As Pontes, As Somozas, San Sadurniño, Valdoviño y Ferrol.



En la otra mitad, los últimos días han sido de contactos, negociaciones y, en ocasiones, pactos. Con la situación clara llegan al pleno en Ares. Allí el PSOE de Julio Iglesias perdió la mayoría pero ya tenía incluido en el gobierno a Nueva Alianza, que ahora le garantiza también el voto que le falta.



En Cedeira, el socialista Pablo Moreda perdió también la mayoría absoluta. El BNG facilitará con su abstención que gobierne, al ser la lista más votada (en las municipales, según la Loreg, si no se alcanza mayoría absoluta en la votación se proclama al candidato que más votos haya conseguido en las elecciones). Cumplen así además con el acuerdo marco de nacionalistas y socialistas para garantizar gobiernos de progreso allí donde se pueda.



Ese sería también el caso de Monfero, donde, aunque Andrés Feal es otro de los que deja de tener mayoría absoluta, continúa siendo la lista más votada, por lo que conseguiría la Alcaldía aunque el BNG se vote a sí mismo, tal y como han confirmado que van a hacer.



En Narón, Terra Galega, con Marián Ferreiro, mantendrá el bastón de mando, esta vez en minoría, al ser la lista más votada, sin apoyos de otros grupos.



Fene ha despejado también el camino hacia la investidura del nacionalista Juventino Trigo. IU ya había anunciado el voto a favor y ayer el PSOE confirmó con un comunicado de prensa que no impedirá un gobierno de izquierdas en la localidad, para lo que es suficiente con que se voten a sí mismos, tal y como se acordó en asamblea.

Dudas y conflictos



Más problemas plantean los municipios de A Capela, Cabanas, Cariño, Mugardos y Ortigueira. Ahí no se han pergeñado coaliciones que garanticen mayorías absolutas en la votación de esta mañana. Los dos primeros, en el Eume, dependen de las decisiones de iniciativas vecinales que tienen la llave de la corporación. También sucede así en Ortigueira, donde los votos de Primeiro Ortigueira o de Xunto a Ti serán los que podrían mantener en la Alcaldía a Juan Penabad o dar paso a la lista más votada.



En el Ortegal, también Cariño podría pasar a tener un alcalde del Partido Popular y completar así un pleno azul en la comarca, si el BNG no vota al socialista José Miguel Alonso Pumar. En sus declaraciones públicas no ha mostrado intención de hacerlo.



Y Mugardos depende de la decisión de EU, que también se niega a apoyar a la lista del BNG debido al acuerdo al que estos llegaron con el PSOE.

a capela

El PSOE es la lista más votada pero la decisión la tiene la concejala del PP. El socialista Manuel Meizoso podría ser reelegido alcalde como candidato de la lista más votada. Consiguió tres concejales, los mismos que Alternativa Independiente de A Capela. El Partido Popular obtuvo uno. Es en esta concejala en la que recae la responsabilidad de apoyar a la candidatura vecinal y desalojar del poder al PSOE después de décadas de dominio (desde 1987, primero con Anxo López Sueiro y después con Meizoso) o dejar que gobierne Manuel Meizoso.

cabanas

El gobierno del PSOE y el BNG necesita también a Somos Candidatura Veciñal. Socialistas y nacionalistas están dispuestos a repetir el pacto de gobierno a través del cual Carlos Ladra, del PSOE, fue alcalde en el último mandato. No es suficiente, sin embargo, porque empatarían a cinco concejales con el PP. Por eso el único edil obtenido por Somos Candidatura Veciña, liderada por Xosé Manuel Pérez Sardiña, es clave para decidir quién gobernará. Esta agrupación celebraba ayer por la tarde una asamblea para decidir por cual de las dos propuestas optan.

cariño

El BNG condiciona su voto a la dimisión de José Miguel Alonso Pumar. El BNG de Cariño se desmarca del acuerdo marco de socialistas y nacionalistas y, a la espera de lo que se pueda decidir en las próximas horas, no tiene previsto apoyar la candidatura de José Miguel Alonso Pumar. En Cariño, el PP obtuvo cinco concejales, el PSOE 3 y el BNG otros 3, aunque por detrás en votos. La “línea roja” a la que se ha referido Adrián Pernas en los últimos días es la renuncia de Alonso Pumar, que gobierna desde 2015. En el PSOE no admiten esta injerencia en su lista.

mugardos

EU, desalojada con una moción de censura, no apoyará a los nacionalistas. La política mugardesa está marcada por un mandato, el pasado, en el que una moción de censura apoyada por los socialistas echó a EU de la Alcaldía. Ahora encabeza una posible coalición el BNG, que contará con los votos del PSOE pero necesita también los de la formación de Pilar Díaz, que ha renunciado a tomar posesión. Esquerda Unida “non apoiará un goberno no que participe o PSOE”, explican, y no se les ha garantizado, dicen, que vayan a estar excluidos del gobierno.

ortigueira

La lista más votada, la del Partido Popular, podría recuperar el poder. El socialista Juan Penabad perdió la mayoría absoluta (cuatro ediles) y el PP pasó a ser la lista más votada en Ortigueira (con cinco). Completan el puzzle ortegano el BNG (uno), Xunto a Ti (uno) y Primeiro Ortigueira (dos). Estos últimos han anunciado que se votarán a sí mismos. La otra formación vecinal no apoyará a ningún partido. Así las cosas, ante la falta de coaliciones, lo más probable, a expensas de lo que pueda pasar antes del pleno, es que el popular José Valentín Calvín sea alcalde.