Preocupación vecinal por el vertido de aguas del alcantarillado al pinar de A Magdalena, en Cabanas

Las redes sociales mostraron este martes la preocupación de la vecindad de Cabanas después de que la edila socialista Concepción Rodríguez compartiese un vídeo en el que se veía cómo los operarios que trabajan en las obras del saneamiento vertían directamente al pinar de A Magdalena aguas procedentes del alcantarillado. “Estase a estercar o piñeiral”, advertía la concejala de la oposición.



A preguntas de este Diario, el alcalde, Fernando Couce, lamenta la grabación de este vídeo sin su posterior puesta en conocimiento al Consistorio. “Nadie informó al Ayuntamiento, sino que yo también me enteré por ese vídeo. Hace unas semanas hubo un pleno extraordinario en el que se dejó constancia de que la empresa no iba a realizar ningún tipo de vertido más hacia el pinar, ni una gota. Esa es la información que a mí se me dio por parte de la empresa”, asevera.



Tras tener constancia de ese suceso, Couce se acercó hasta el lugar para comprobar la situación. “Me trasladé hasta la obra con el ánimo de saber qué estaba pasando y dejé claro a los operarios, ya que el encargado no estaba en esos momentos, que aquello no puede volver a suceder de ninguna manera y que desde el Concello tomaríamos medidas al respecto”.

Jorge Meis



En este sentido, el alcalde asevera que evaluarán lo sucedido “y tomaremos diligencias. Mañana [por hoy miércoles] estará algún responsable de Augas de Galicia en la zona y abordaremos con él la situación. Desde luego, no descartamos abrirle a la empresa algún expediente disciplinario”.



Por su parte, desde el BNG sostienen que este suceso “vai na liña dos ataques ao piñeiral que se veñen producindo nas últimas semanas, desde as grandes inundacións”, afirma el portavoz, Iago Varela, que no descarta “tomar accións legais por presunto delito ambiental”.



Tal y como apunta el regidor de Cabanas, se prevé que estos trabajos, encargados por Prace Servicios Y Obras S.A., culminen “como muy tarde en la primera o segunda semana del mes de junio”.